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На Prozorro.Продажі оголошено перші аукціони з оренди місць у Києві для водоматів

водомат, підліток
Фото: vodomat

В державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі оголошено перші онлайн-аукціони з оренди місць для розміщення автоматів з продажу води у Києві. На торги виставлені перші 14 лотів в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Prozorro.Продажі.

Вартість оренди стартує на торгах від від 758 гривень до 1 109 гривень на місяць. Місця для водоматів здаються в оренду на п’ять років з можливістю продовження договору. Усі тимчасові споруди повинні відповідати затвердженим архетипам (розмірам та кольоровій палітрі).

В оренду пропонуються місця у Києві площею 2 м кв., які знаходяться за адресами:

  • вул. Олександра Архипенка, 3
  • вул. Олександра Архипенка, 10В
  • вул. Олександра Архипенка, 8;
  • вул. Олександра Архипенка, 2/12
  • вул. Озерна, 12
  • вул. Озерна, 20 (2 лоти); 
  • вул. Приозерна, 6А
  • вул. Левка Лук'яненка, 19 (2 лоти); 
  • вул. Йорданська, 4А (2 лоти); 
  • вул. Героїв полку "Азов", 32А (2 лоти).

Онлайн-аукціони відбудуться 22 квітня 2025 року. Взяти участь у торгах від може кожен охочий, попередньо зареєструвавшись на одному з акредитованих в системі Prozorro.Продажі майданчиків. Організатором торгів виступає комунальне підприємство "Київ.Прозоро". Система забезпечує безпечність торгів, виключає можливість стороннього втручання в процеси і надає рівні умови для всіх учасників. Кожен може у реальному часі спостерігати за аукціонами та їхніми результатами.

Довідково

КП "Київ.Прозоро" є комунальним підприємством під управлінням Київської міської державної адміністрації, яке відповідає за утримання певних об'єктів інфраструктури, де будуть розміщені тимчасові споруди.

Нагадаємо, 11 квітня відбувся аукціон з продажу державного підприємства "Житомирський лікеро-горілчаний завод". Початкова ціна лота становила 101,1 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук