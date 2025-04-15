На Prozorro.Продажі оголошено перші аукціони з оренди місць у Києві для водоматів

В державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі оголошено перші онлайн-аукціони з оренди місць для розміщення автоматів з продажу води у Києві. На торги виставлені перші 14 лотів в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Prozorro.Продажі.

Вартість оренди стартує на торгах від від 758 гривень до 1 109 гривень на місяць. Місця для водоматів здаються в оренду на п’ять років з можливістю продовження договору. Усі тимчасові споруди повинні відповідати затвердженим архетипам (розмірам та кольоровій палітрі).

В оренду пропонуються місця у Києві площею 2 м кв., які знаходяться за адресами:

вул. Олександра Архипенка, 3 ;

Олександра Архипенка, 3 в ул . Олександра Архипенка, 10В ;

ул Олександра Архипенка, 10В вул. Олександра Архипенка, 8 ;

вул. Олександра Архипенка, 2/12 ;

Олександра Архипенка, 2/12 вул. Озерна, 12 ;

Озерна, 12 вул. Озерна, 20 (2 лоти);

Озерна, 20 вул. Приозерна, 6А :

Приозерна, 6А вул. Левка Лук'яненка, 19 (2 лоти);

Левка Лук'яненка, 19 вул. Йорданська, 4А (2 лоти);

Йорданська, 4А вул. Героїв полку " Азов " , 32А (2 лоти).

Онлайн-аукціони відбудуться 22 квітня 2025 року. Взяти участь у торгах від може кожен охочий, попередньо зареєструвавшись на одному з акредитованих в системі Prozorro.Продажі майданчиків. Організатором торгів виступає комунальне підприємство "Київ.Прозоро". Система забезпечує безпечність торгів, виключає можливість стороннього втручання в процеси і надає рівні умови для всіх учасників. Кожен може у реальному часі спостерігати за аукціонами та їхніми результатами.

Довідково

КП "Київ.Прозоро" є комунальним підприємством під управлінням Київської міської державної адміністрації, яке відповідає за утримання певних об'єктів інфраструктури, де будуть розміщені тимчасові споруди.

Нагадаємо, 11 квітня відбувся аукціон з продажу державного підприємства "Житомирський лікеро-горілчаний завод". Початкова ціна лота становила 101,1 млн грн.