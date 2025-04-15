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На Prozorro.Продажі оголошено перші аукціони з оренди місць у Києві для водоматів
В державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі оголошено перші онлайн-аукціони з оренди місць для розміщення автоматів з продажу води у Києві. На торги виставлені перші 14 лотів в Оболонському районі столиці.
Про це повідомляє Prozorro.Продажі.
Вартість оренди стартує на торгах від від 758 гривень до 1 109 гривень на місяць. Місця для водоматів здаються в оренду на п’ять років з можливістю продовження договору. Усі тимчасові споруди повинні відповідати затвердженим архетипам (розмірам та кольоровій палітрі).
В оренду пропонуються місця у Києві площею 2 м кв., які знаходяться за адресами:
- вул. Олександра Архипенка, 3;
- вул. Олександра Архипенка, 10В;
- вул. Олександра Архипенка, 8;
- вул. Олександра Архипенка, 2/12;
- вул. Озерна, 12;
- вул. Озерна, 20 (2 лоти);
- вул. Приозерна, 6А:
- вул. Левка Лук'яненка, 19 (2 лоти);
- вул. Йорданська, 4А (2 лоти);
- вул. Героїв полку "Азов", 32А (2 лоти).
Онлайн-аукціони відбудуться 22 квітня 2025 року. Взяти участь у торгах від може кожен охочий, попередньо зареєструвавшись на одному з акредитованих в системі Prozorro.Продажі майданчиків. Організатором торгів виступає комунальне підприємство "Київ.Прозоро". Система забезпечує безпечність торгів, виключає можливість стороннього втручання в процеси і надає рівні умови для всіх учасників. Кожен може у реальному часі спостерігати за аукціонами та їхніми результатами.
Довідково
КП "Київ.Прозоро" є комунальним підприємством під управлінням Київської міської державної адміністрації, яке відповідає за утримання певних об'єктів інфраструктури, де будуть розміщені тимчасові споруди.
Нагадаємо, 11 квітня відбувся аукціон з продажу державного підприємства "Житомирський лікеро-горілчаний завод". Початкова ціна лота становила 101,1 млн грн.