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Місця під водомати у Києві вперше здали в оренду через аукціони: яка вартість
В державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі відбулися перші онлайн-аукціони з оренди місць для розміщення автоматів з продажу води у Києві.
Про це повідомляє Prozorro.Продажі.
Зазначається, що першими лотами на торгах стали 14 ділянок в Оболонському районі столиці. Вартість оренди стартувала від 758 гривень до 1 109 гривень на місяць.
Повідомляється, що за результатами аукціонів після укладання договорів переможці щомісячно сплачуватимуть за оренду 40,4 тис. грн.
Основна частина коштів надходитиме до бюджету міста, решта — на утримання Київ.Прозоро.
Найбільше грошей столиці приноситимуть місця для водоматів на вулиці Левка Лук'яненка 11 та 2г: вартість оренди тут за підсумками торгів складатиме 4 420 грн на місяць для кожної з ділянок.
Загалом, в оренду пропонувалися місця у Києві площею 2 м кв., які знаходяться за адресами:
- вул. Олександра Архипенка, 3;
- вул. Олександра Архипенка, 10В;
- вул. Олександра Архипенка, 8;
- вул. Олександра Архипенка, 2/12;
- вул. Озерна, 12;
- вул. Озерна, 20 (2 лоти);
- вул. Приозерна, 6А:
- вул. Левка Лук'яненка, 19 (2 лоти);
- вул. Йорданська, 4А (2 лоти);
- вул. Героїв полку "Азов", 32А (2 лоти).
Місця для водоматів здаються в оренду на 5 років з можливістю продовження.
Організатором торгів виступило комунальне підприємство “Київ.Прозоро”, яке відповідає за утримання певних об'єктів інфраструктури, де будуть розміщені тимчасові споруди.