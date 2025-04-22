Місця під водомати у Києві вперше здали в оренду через аукціони: яка вартість

В державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі відбулися перші онлайн-аукціони з оренди місць для розміщення автоматів з продажу води у Києві.

Про це повідомляє Prozorro.Продажі.

Зазначається, що першими лотами на торгах стали 14 ділянок в Оболонському районі столиці. Вартість оренди стартувала від 758 гривень до 1 109 гривень на місяць.

Повідомляється, що за результатами аукціонів після укладання договорів переможці щомісячно сплачуватимуть за оренду 40,4 тис. грн.

Основна частина коштів надходитиме до бюджету міста, решта — на утримання Київ.Прозоро.

Найбільше грошей столиці приноситимуть місця для водоматів на вулиці Левка Лук'яненка 11 та 2г: вартість оренди тут за підсумками торгів складатиме 4 420 грн на місяць для кожної з ділянок.

Загалом, в оренду пропонувалися місця у Києві площею 2 м кв., які знаходяться за адресами:

вул. Олександра Архипенка, 3 ;

Олександра Архипенка, 3 в ул . Олександра Архипенка, 10В ;

ул Олександра Архипенка, 10В вул. Олександра Архипенка, 8 ;

вул. Олександра Архипенка, 2/12 ;

Олександра Архипенка, 2/12 вул. Озерна, 12 ;

Озерна, 12 вул. Озерна, 20 (2 лоти);

Озерна, 20 вул. Приозерна, 6А :

Приозерна, 6А вул. Левка Лук'яненка, 19 (2 лоти);

Левка Лук'яненка, 19 вул. Йорданська, 4А (2 лоти);

Йорданська, 4А вул. Героїв полку " Азов " , 32А (2 лоти).

Місця для водоматів здаються в оренду на 5 років з можливістю продовження.

Організатором торгів виступило комунальне підприємство “Київ.Прозоро”, яке відповідає за утримання певних об'єктів інфраструктури, де будуть розміщені тимчасові споруди.