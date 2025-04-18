У Києві триває масштабний демонтаж МАФів: понад 800 об’єктів у списку

У Києві триває демонтаж малих архітектурних форм (МАФ), встановлених із порушенням законодавства. До літа столична влада планує прибрати понад 800 таких об’єктів. Паралельно впроваджується відкрита аукціонна система для прозорого розподілу місць під підприємницьку діяльність.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

МАФи під демонтаж

Від кінця минулого року в Печерському районі столиці вже демонтували 170 тимчасових споруд — здебільшого біля зупинок громадського транспорту, у підземних переходах, на зелених зонах та поблизу житлових будинків. В Оболонському районі ця цифра ще вища — 266 демонтованих об’єктів. До кінця травня тут планують прибрати ще 73 споруди.

А вже з 1 червня стартує активна фаза демонтажів у Подільському та Святошинському районах. На Подолі до списку внесено майже 400 тимчасових об’єктів, приблизно стільки ж — у Святошинському.

За словами мера Києва, на сьогодні вже проведено електронні аукціони на право розміщення 15 тимчасових споруд і 6 об’єктів пересувної торгівлі. Торги відбуваються через державну систему Prozorro.Продажі. Один із найуспішніших прикладів впровадження відкритого аукціонного механізму — засіб пересувної торгівлі, розміщений на вулиці Бастіонна.

"21 учасник аукціону був. Підсумкова ставка сягнула 203 000 грн на місяць. Тобто майже 2,5 млн на рік. Це більше, ніж до того сплачували місту всі МАФи в Печерському районі", – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила рішення про проведення аукціонів з оренди земельних ділянок для розміщення МАФів, зарядних станцій, поштоматів, терміналів, автоматів з продажу товарів у системі Prozorro.Продажі.