В Киеве идет масштабный демонтаж МАФов: более 800 объектов в списке

В Киеве проходит демонтаж малых архитектурных форм (МАФ), установленных с нарушением законодательства. К лету столичные власти планируют убрать более 800 таких объектов. Параллельно вводится открытая аукционная система для прозрачного распределения мест под предпринимательскую деятельность.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

МАФы под демонтаж

С конца прошлого года в Печерском районе столицы уже демонтировали 170 временных сооружений — в основном остановок общественного транспорта, в подземных переходах, на зеленых зонах и вблизи жилых домов. В Оболонском районе эта цифра еще выше – 266 демонтированных объектов. До конца мая здесь планируют убрать еще 73 постройки.

А уже с 1 июня стартует активная фаза демонтажа в Подольском и Святошинском районах. На Подоле в список внесено около 400 временных объектов, примерно столько же — в Святошинском.

По словам мэра Киева, на сегодняшний день уже проведены электронные аукционы на право размещения 15 временных сооружений и 6 объектов передвижной торговли. Торги проходят через государственную систему Prozorro.Продажи. Один из самых успешных примеров внедрения открытого аукционного механизма – средство передвижной торговли, расположенное на улице Бастионная.

"21 участник аукциона был. Итоговая ставка достигла 203 000 грн в месяц. То есть почти 2,5 млн в год. Это больше, чем до того платили городу все МАФы в Печерском районе", – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, Киевский городской совет принял решение о проведении аукционов по аренде земельных участков для размещения МАФов, зарядных станций, почтоматов, терминалов, автоматов по продаже товаров в системе Prozorro.Продажи.