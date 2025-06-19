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Midjourney запускает свою первую модель для создания видео с искусственным интеллектом
Midjourney, один из самых популярных стартапов в области генерации изображений с помощью искусственного интеллекта, представил V1 – свою первую ШИ-модель для генерации видео.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении компании.
Известно, что это модель преобразования изображения в видео, в которой пользователи могут загружать изображение или брать изображение, сгенерированное одной из других моделей Midjourney. V1 создаст на его основе набор из четырех пятисекундных видео.
Как и модели изображений Midjourney, V1 доступна только через Discord, и она доступна только в веб-версии с момента запуска.
Запуск V1 выводит Midjourney на конкурентный рынок генерации видео с помощью ИИ, где уже представлены такие мощные игроки как Sora от OpenAI, Gen 4 от Runway, Firefly от Adobe и Veo 3 от Google.
Хотя большинство этих компаний сосредоточены на разработке управляемых ШИ-моделей для коммерческого использования, Midjourney традиционно отличалась своими уникальными ШИ-моделями для создания изображений, ориентированных на потребности креативных специалистов.
Компания утверждает, что имеет большие цели для своих видеомоделей с искусственным интеллектом, чем создание B-roll для голливудских фильмов или рекламных роликов для рекламной индустрии. симуляций открытого мира в реальном времени.
Запуск V1 состоялся на фоне судебных претензий от Disney и Universal, обвиняющих Midjourney в использовании персонажей, защищенных авторским правом, в сгенерированных изображениях.
После видеомоделей на основе искусственного интеллекта, Midjourney планирует разрабатывать модели искусственного интеллекта для создания 3D-рендеров, а также модели искусственного интеллекта в реальном времени.
В течение последнего инвестиции в развитие искусственного интеллекта значительно выросли. Иногда они превышают масштабы экономики многих стран или расходы на космические программы и бюджет NASA. О том, какие суммы готовы выделять правительства на развитие ИИ, также читайте в материале Delo.ua " Искусственный интеллект вышел из-под контроля? Мир инвестирует миллиарды, но не понимает, что создал ".