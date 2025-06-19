Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,63

+0,10

EUR

47,90

--0,11

Наличный курс:

USD

41,67

41,56

EUR

48,31

48,13

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Midjourney запускает свою первую модель для создания видео с искусственным интеллектом

V1
Midjourney запустил свою первую ШИ-модель V1

Midjourney, один из самых популярных стартапов в области генерации изображений с помощью искусственного интеллекта, представил V1 – свою первую ШИ-модель для генерации видео.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении компании.

Известно, что это модель преобразования изображения в видео, в которой пользователи могут загружать изображение или брать изображение, сгенерированное одной из других моделей Midjourney. V1 создаст на его основе набор из четырех пятисекундных видео.

Как и модели изображений Midjourney, V1 доступна только через Discord, и она доступна только в веб-версии с момента запуска.

Запуск V1 выводит Midjourney на конкурентный рынок генерации видео с помощью ИИ, где уже представлены такие мощные игроки как Sora от OpenAI, Gen 4 от Runway, Firefly от Adobe и Veo 3 от Google.

Хотя большинство этих компаний сосредоточены на разработке управляемых ШИ-моделей для коммерческого использования, Midjourney традиционно отличалась своими уникальными ШИ-моделями для создания изображений, ориентированных на потребности креативных специалистов.

Компания утверждает, что имеет большие цели для своих видеомоделей с искусственным интеллектом, чем создание B-roll для голливудских фильмов или рекламных роликов для рекламной индустрии. симуляций открытого мира в реальном времени.

Запуск V1 состоялся на фоне судебных претензий от Disney и Universal, обвиняющих Midjourney в использовании персонажей, защищенных авторским правом, в сгенерированных изображениях.

После видеомоделей на основе искусственного интеллекта, Midjourney планирует разрабатывать модели искусственного интеллекта для создания 3D-рендеров, а также модели искусственного интеллекта в реальном времени.

В течение последнего инвестиции в развитие искусственного интеллекта значительно выросли. Иногда они превышают масштабы экономики многих стран или расходы на космические программы и бюджет NASA. О том, какие суммы готовы выделять правительства на развитие ИИ, также читайте в материале Delo.ua " Искусственный интеллект вышел из-под контроля? Мир инвестирует миллиарды, но не понимает, что создал ".

Автор:
Татьяна Бессараб