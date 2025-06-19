Midjourney запускає свою першу модель для генерації відео зі штучним інтелектом

Midjourney, один із найпопулярніших стартапів у сфері генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, представив V1 – свою першу ШІ-модель для генерації відео.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні компанії.

Відомо, що це модель перетворення зображення на відео, в якій користувачі можуть завантажувати зображення, або брати зображення, згенероване однією з інших моделей Midjourney. V1 створить на його основі набір із чотирьох п’ятисекундних відео.

Як і моделі зображень Midjourney, V1 доступна лише через Discord, і вона доступна лише в веб-версії з моменту запуску.

Запуск V1 виводить Midjourney на конкурентний ринок генерації відео за допомогою ШІ, де вже представлені такі потужні гравці, як Sora від OpenAI, Gen 4 від Runway, Firefly від Adobe та Veo 3 від Google.

Хоча більшість цих компаній зосереджені на розробці керованих ШІ-моделей для комерційного використання, Midjourney традиційно вирізнялася своїми унікальними ШІ-моделями для створення зображень, орієнтованими на потреби креативних фахівців.

Introducing our V1 Video Model. It's fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it's the first video model for *everyone* and it's available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy — Midjourney (@midjourney) June 18, 2025

Компанія стверджує, що має більші цілі для своїх відеомоделей зі штучним інтелектом, ніж створення B-roll для голлівудських фільмів чи рекламних роликів для рекламної індустрії. У своєму блозі генеральний директор Midjourney Девід Хольц каже, що їхня відеомодель зі штучним інтелектом — це наступний крок компанії до її кінцевої мети — створення моделей зі штучним інтелектом, "здатних до симуляцій відкритого світу в реальному часі".

Запуск V1 відбувся на тлі судових претензій від Disney та Universal, які звинувачують Midjourney у використанні персонажів, захищених авторським правом, у згенерованих зображеннях. Голлівуд дедалі частіше критикує ШІ-сервіси, побоюючись їхнього впливу на творчі професії.

Після відеомоделей на основі штучного інтелекту, Midjourney планує розробляти моделі штучного інтелекту для створення 3D-рендерів, а також моделі штучного інтелекту в реальному часі.

Протягом останнього інвестиції в розвиток штучного інтелекту значно зросли. Іноді вони вже перевищують масштаби економіки багатьох країн чи витрати на космічні програми і бюджет NASA. Про те, які суми готові виділяти уряди на розвиток ШІ, також читайте у матеріалі Delo.ua "Штучний інтелект вийшов з-під контролю? Світ інвестує мільярди, але не розуміє, що створив".