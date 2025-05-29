DeepSeek випустив нову модель ШІ, посилюючи конкуренцію з OpenAI

Китайський стартап DeepSeek непомітно випустив оновлену версію своєї моделі міркування на основі ШІ. Це посилює конкуренцію компанії з OpenAI, розробником популярного чат-бота ChatGPT.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що оновлена ​​модель, як і під час запуску DeepSeek R1, також була випущена без особливої ​​помпи. Це модель міркування, що означає, що штучний інтелект може виконувати складніші завдання за допомогою покрокового логічного процесу мислення.

Однак, згідно з даними LiveCodeBench, сайту, який порівнює моделі за різними показниками, оновлена ​​модель DeepSeek R1 поступається моделям міркування OpenAI — o4-mini та o3.

Китайський ШІ розвивається попри обмеження

Видання зауважує, що DeepSeek є яскравим прикладом того, як китайський штучний інтелект продовжує розвиватися, попри спроби США обмежити доступ країни до чіпів та інших передових технологій.

Цього місяця китайські технологічні гіганти Baidu та Tencent вже розповіли про свої стратегії щодо підвищення ефективності власних моделей штучного інтелекту для подолання обмежень на експорт напівпровідників зі США. Це свідчить про стійкість та інноваційний потенціал китайської ШІ-індустрії в умовах зовнішнього тиску.

Про DeepSeek

DeepSeek здобув широку популярність після того, як його безкоштовна модель міркування R1 з відкритим кодом перевершила пропозиції таких конкурентів, як Meta та OpenAI. Її низька вартість та короткий час розробки спричинили справжній шок на світових ринках.

Це викликало занепокоєння, що американські технологічні гіганти, такі як Nvidia, можуть перевитрачати кошти на інфраструктуру, що призвело до мільярдних втрат вартості акцій основних американських технологічних компаній. З того часу ці компанії загалом відновилися.

Нагадаємо, раніше китайський стартап DeepSeek, що викликав фурор своїм ШІ, тимчасово обмежив доступ до своєї платформи через перевантаження серверів та оголосив про підвищення тарифів.