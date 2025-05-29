DeepSeek выпустил новую модель ИИ, усиливая конкуренцию с OpenAI

Китайский стартап DeepSeek незаметно выпустил обновленную версию своей модели рассуждения на основе ИИ.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что обновленная модель, как и при запуске DeepSeek R1, также была выпущена без особой помпы. Это модель рассуждения, что означает, что искусственный интеллект может выполнять более сложные задачи с помощью пошагового логического процесса мышления.

Однако, согласно данным LiveCodeBench, сайту, сравнивающему модели по разным показателям, обновленная модель DeepSeek R1 уступает моделям соображения OpenAI — o4-mini и o3.

Китайский ИИ развивается несмотря на ограничения

Издание отмечает, что DeepSeek является ярким примером того, как китайский искусственный интеллект продолжает развиваться, несмотря на попытки США ограничить доступ страны к чипам и другим передовым технологиям.

В этом месяце китайские технологические гиганты Baidu и Tencent уже рассказали о своих стратегиях повышения эффективности собственных моделей искусственного интеллекта для преодоления ограничений на экспорт полупроводников из США.

О DeepSeek

DeepSeek приобрел широкую популярность после того, как его бесплатная модель рассуждения R1 с открытым кодом превзошла предложения таких конкурентов, как Meta и OpenAI. Ее низкая стоимость и короткое время разработки повлекли за собой настоящий шок на мировых рынках.

Это вызвало беспокойство, что американские технологические гиганты, такие как Nvidia, могут перетратить средства на инфраструктуру, что привело к миллиардным потерям стоимости акций основных американских технологических компаний. С тех пор эти компании в целом возобновились.

Напомним, ранее китайский стартап DeepSeek, вызвавший фурор своим ИИ, временно ограничил доступ к своей платформе из-за перегрузки серверов и объявил о повышении тарифов.