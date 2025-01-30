Минэнерго определило администратора системы мониторинга минимальных запасов нефти и нефтепродуктов

Министерство энергетики Украины определило АО "Оператор рынка" ответственным за администрирование электронной системы отчетности по минимальным запасам нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора рынка" .

Благодаря электронной системе будет осуществляться мониторинг формирования, хранения, использования и обмена данными о стратегических запасах нефти и нефтепродуктов в Украине. Аналогичные системы уже успешно работают в странах ЕС, в частности, в Германии, Франции, Польше и Чехии, помогая обеспечить оперативный контроль за уровнем минимальных запасов и быстрое реагирование на возможные риски нехватки нефтепродуктов.

"АО "Оператор рынка" имеет значительный опыт управления большими массивами данных в энергетическом секторе и обладает необходимыми компетенциями для администрирования системы ", — говорится в сообщении .

Этапы внедрения

Первый этап предполагает проведение консультации и с участниками рынка, чтобы учесть их потребности и обеспечить плавный переход к новой модели отчетности.

Разработка и внедрение системы предполагает формирование нормативно-правовой базы для ее функционирования, определение форматов подачи данных и механизмов взаимодействия с бизнесом и тестирование платформы с участием ключевых участников рынка.

Генеральный директор "Оператора рынка" Александр Гавва уверен, что внедрение новой современной системы обеспечит стабильность рынка и соответствие европейским стандартам.

Напомним, для улучшения регулирования нефтяного рынка Кабинет министров Украины 17 декабря 2024 утвердил порядок мониторинга качества, безопасности и объемов нефтепродуктов.