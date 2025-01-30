Міненерго визначило адміністратора системи моніторингу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

Міністерство енергетики України визначило АТ “Оператор ринку” відповідальним за адміністрування електронної системи звітності щодо мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ринку".

Завдяки електронній системі буде здійснюватися моніторинг формування, зберігання, використання та обміну даними про стратегічні запаси нафти й нафтопродуктів в Україні. Аналогічні системи вже успішно працюють у країнах ЄС, зокрема у Німеччині, Франції, Польщі та Чехії, допомагаючи забезпечити оперативний контроль за рівнем мінімальних запасів та швидке реагування на можливі ризики нестачі нафтопродуктів.

"АТ "Оператор ринку" має значний досвід управління великими масивами даних в енергетичному секторі та володіє необхідними компетенціями для адміністрування системи", — йдеться у повідомленні.

Етапи впровадження

Перший етап передбачає проведення консультацій з учасниками ринку, щоб урахувати їхні потреби та забезпечити плавний перехід до нової моделі звітності.

Розробка та впровадження системи передбачає формування нормативно-правової бази для її функціонування, визначення форматів подачі даних і механізмів взаємодії з бізнесом та тестування платформи із залученням ключових учасників ринку.

Генеральний директор "Оператора ринка" Олександр Гавва впевнений, що впровадження нової сучасної системи забезпечить стабільність ринку та відповідність європейським стандартам.

Нагадаємо, для покращення регулювання нафтового ринку Кабінет міністрів України 17 грудня 2024 року затвердив порядок моніторингу якості, безпечності та обсягів нафтопродуктів.