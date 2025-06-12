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Министерство здравоохранения саботирует инициативу по снижению цен на лекарства – эксперт
Министерство здравоохранения Украины саботирует решение президента и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о снижении цен на лекарственные средства.
Об этом заявил политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов, передает РБК-Украина.
"Министерство откровенно саботирует решение президента и СНБО о снижении цен на лекарства", — отметил эксперт в своем комментарии.
По его словам, Минздрав не только не способствует созданию конкурентного рынка лекарственных средств, а наоборот – предлагает решения, противоречащие государственной политике в этой сфере.
"Позавчера Министерство здравоохранения изложило новый проект постановления, прямо противоречащий инициативе президента. Саботаж чистой воды", — сообщил Сазонов.
Политолог подчеркнул, что реализация озвученных Минздравов предложений не приведет к реальному удешевлению медикаментов.
"Вместо реального снижения цен, Минздрав занимается бутафорией. Вместо прозрачности и конкуренции на рынке лекарств – создаются правила под одного конкретного крупного производителя", – убежден Сазонов.
Он добавил, что эффективное снижение цен возможно только при открытом и честном рынке.
"Для всех очевидно – снижение цен на лекарства возможно только благодаря прозрачной работе рынка и конкуренции. Все, что мешает нормальным рыночным отношениям, в конечном случае приведет лишь к росту цен", – резюмировал политолог.
Снижение цен на лекарства в Украине
12 февраля по результатам заседания СНБО утвержден пошаговый план мероприятий для снижения и стабилизации цен на лекарства. В частности, правительство уже запустило ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции, а именно:
- урегулированы наценки на все лекарственные средства;
- запрещена практика маркетинговых платежей до тех пор, пока не будет запущено референтное ценообразование на все лекарственные средства, реализуемые в стране и не установлены четкие правила этого процесса;
- возобновлены проверки Госпродпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях.
Кроме того, недавно Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах", положения которого предусматривают введение обязательного реферирования цен все лекарственные средства и создание Национального каталога цен.
В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона №11493, радикально изменяющего регулирование фармацевтического рынка. В Европейской бизнес-ассоциации отмечают, что нормы документа не только идут в разрез с курсом на внедрение европейских практик и содержат существенную угрозу стабильному функционированию фармацевтического рынка и, как результат, ставят под существенный риск возможности обеспечить необходимое лечение для пациентов.