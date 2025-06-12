Міністерство охорони здоров'я саботує ініціативу щодо зниження цін на ліки - експерт

Міністерство охорони здоров'я України саботує рішення президента і Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо зниження цін на лікарські засоби.

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Про це заявив політолог і військовий ЗСУ Кирило Сазонов, передає РБК-Україна.

"Міністерство відверто саботує рішення Президента та РНБО щодо зниження цін на ліки", - зазначив експерт у своєму коментарі.

За його словами, МОЗ не тільки не сприяє створенню конкурентного ринку лікарських засобів, а навпаки - пропонує рішення, які суперечать державній політиці в цій сфері.

"Позавчора Міністерство охорони здоров'я виклало новий проєкт постанови, який прямо суперечить ініціативі президента. Саботаж чистої води", - повідомив Сазонов.

Політолог наголосив, що реалізація озвучених МОЗ пропозицій не призведе до реального здешевлення медикаментів.

"Замість реального зниження цін, МОЗ займається бутафорією. Замість прозорості та конкуренції на ринку ліків - створюються правила під одного конкретного великого виробника", - переконаний Сазонов.

Він додав, що ефективне зниження цін можливе лише за умов відкритого і чесного ринку.

"Для всіх очевидно - зниження цін на ліки можливе тільки завдяки прозорій роботі ринку і конкуренції. Усе, що заважає нормальним ринковим відносинам, у кінцевому випадку призведе лише до зростання цін", - резюмував політолог.

Зниження цін на ліки в Україні

12 лютого за результатами засідання РНБО затверджено покроковий план заходів для зниження та стабілізації цін на ліки. Зокрема, уряд вже запустив ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:

врегульовано націнки на усі лікарські засоби;

заборонено практику маркетингових платежів до того моменту, поки не буде запущено референтне ціноутворення на усі лікарські засоби, які реалізуються в країні та не встановлено чіткі правила цього процесу;

відновлені перевірки Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

Крім цього, нещодавно Верховна Рада України прийняла у другому читанні зміни до Закону України "Про лікарські засоби", положення якого передбачають запровадження обов’язкового реферування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін.

Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону№11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку. В Європейській бізнес асоціації наголошують, що норми документа не лише йдуть в розріз із курсом на впровадження європейських практик та містять суттєву загрозу стабільному функціонуванню фармацевтичного ринку і, як результат, ставлять під істотний ризик можливості забезпечити необхідне лікування для пацієнтів.