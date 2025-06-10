Монополізація аптечного ринку: топ-5 мереж через три роки можуть контролювати 85% ринку

Попри зростання кількості аптек в Україні, ринок стрімко рухається до монополізації: за прогнозами, до 2027 року п'ять найбільших аптечних мереж можуть контролювати до 85% ринку.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє фахове видання The Pharma Media.

Зростання аптечного ринку

Попри війну та складну економічну ситуацію, аптечний бізнес в Україні демонструє активне зростання.

Про це говорять офіційні дані Держлікслужби: у період дії заборони маркетингових платежів, тобто з 1 березня по 23 травня, у прифронтових областях відкрили 75 нових аптек, а на решті території України – 255. Враховуючи ті, які закрилися, приріст кількості закладів біля фронту склав 16 нових аптек, а далі від нього – 54.

Хоча розширення аптечної інфраструктури, особливо в невеликих містечках та селах, здається позитивним явищем, дослідження Proxima Research International, на яке посилається The Pharma Media, показує інше. За нинішніх темпів до 2028 року п'ять найбільших аптечних мереж можуть контролювати до 85% роздрібного фармацевтичного ринку.

Ризики для пацієнтів та конкуренції: наслідки укрупнення мереж

“Станом на квітень 2025 року ТОП-5 аптечних мереж вже контролюють 64% усього роздрібного товарообігу та 41% усіх аптек країни. А темпи зростання — понад 60 аптек на місяць. Якщо така динаміка збережеться, вже за три роки ТОП-5 зможуть контролювати до 80% продажів і понад половину аптечної інфраструктури країни. У той час інші компанії — зокрема середні та локальні мережі — демонструють стабільність або навіть спад у кількості торгових точок. Це свідчить про поступове витіснення дрібніших гравців”, – йдеться у статті The Pharma Media.

Аналітики наголошують, що таке укрупнення призводить до зниження конкуренції, одноманітного асортименту та посилення впливу мереж на вибір пацієнта. Аптечні мережі дедалі частіше використовують маркетингові інструменти для просування певних препаратів, що підриває принцип вільного вибору та доступності лікування.

Фармвиробники закликають до негайного врегулювання

Враховуючи це, українські фармвиробники закликають уряд якнайшвидше остаточно врегулювати маркетингові платежі, торгівельні надбавки та аптечну діяльність як медичну практику, ухваливши проєкт постанови МОЗ, опублікований 26 травня 2025 року. Це має стримати надмірну концентрацію ринку та зберегти справжню конкуренцію, яка працює в інтересах пацієнта, а не великих мереж.

"Прийняття цього проєкту поверне логіку реформи до її початкового сенсу – захисту пацієнта, а не балансування бізнес-інтересів аптек і виробників. У центрі – не прибутки, а здоров’я", - підкреслили виробники.

Нагадаємо, останніми роками вартість ліків в Україні стрімко зростала, що спричинило значне соціальне напруження. У 2024 році після втручання Президента стартувала державна ініціатива із підвищення доступності лікарських препаратів для населення. Понад 30 українських виробників підтримали її, добровільно зменшивши відпускні ціни на найпоширеніші препарати; крім того, було запроваджено тимчасову заборону на платне маркетингове просування ліків та обмежено розмір роздрібних та оптових націнок. Наразі ринок очікує на остаточне законодавче врегулювання.