Мировая торговля кофе остановилась из-за резкого роста цен

Мировые торговцы кофе сообщают, что сократили закупки до минимума, поскольку отрасль переживает резкий скачок цен, с которым поставщикам придется убедить розничные магазины. Рост цен обусловлен снижением производства в регионах выращивания кофейных зерен, в том числе в Бразилии.

Об этом сообщает агентство R euters.

Участники ежегодного съезда Национальной ассоциации кофе США в Хьюстоне на этой неделе заявили, что были шокированы 70-процентным ростом фьючерсов кофе сорта арабика на бирже ICE, который является ориентиром для операций с кофе по всему миру.

Ренан Чуэйри, генеральный директор ELCAFE CA в Эквадоре, сказал, что в этом году производитель растворимого кофе впервые не продал весь ожидаемый годовой объем производства до марта.

"Обычно мы уже распродали бы все, но пока мы продали менее 30% продукции. Большой рост цен съедает денежный поток клиентов, у них нет всех денег, чтобы купить то, что им нужно", — сказал он.

Рост цен обусловлен снижением производства в важных регионах выращивания кофе, особенно в Бразилии, ведущей производителем, что привело к снижению доступности зерен.

Многие недавние соглашения в Бразилии были заключены достаточно консервативным образом. "Вы заключаете соглашение, а затем имеете семь дней, чтобы приехать на ферму или склад и забрать свой кофе. Вы проверяете качество, и если он в порядке, вы производите оплату на месте и едете с кофе", — заявил один из брокеров кофе.

Генеральный директор крупной компании по обжариванию кофе в США, попросивший агентство не называть его имени, заявил, что некоторые из его клиентов не уверены, что смогут продолжать вести бизнес.

Майкл фон Люэрте, владелец брокерской компании MVLcoffee, в свою очередь отметил, что на рынке кофе, особенно по торговле, может произойти консолидация. Компании с большим капиталом смогут увеличить объемы торговли, в то время как другие пострадают из-за сокращения финансирования.

Такие страны, как Индия, Уганда, Эфиопия и Бразилия, в ответ на высокие цены, увеличивают площади посадок кофе.

Напомним, мировые цены на кофе сорта арабика 29 января достигли рекордно высокого уровня, превысив 3,60 доллара за фунт (0,45 кг), поскольку у Бразилии, крупнейшего в мире производителя, осталось мало продукции для продажи, а опасения по поводу будущего урожая сохраняются.