Мировые цены на кофе снова обновили исторический рекорд: какие причины

Мировые цены на кофе сорта арабика в среду, 29 января, достигли рекордно высокого уровня, превысив 3,60 доллара за фунт (0,45 кг), поскольку в Бразилии, крупнейшего в мире производителя, осталось мало продукции для продажи, а опасения по поводу будущего урожая сохраняются, сообщает Reuters.

Цены на арабику

Дилеры говорят, что 70-80% текущего урожая арабики в Бразилии проданы, а новые сделки идут медленно. Бразилия производит почти половину мировых зерен арабики, элитного сорта, обычно используемого в жареных и молотых смесях.

Недавняя погода в стране была более благоприятной после сильной засухи в прошлом году. Однако будущий урожай будет на 4,4% меньше предыдущего, согласно бразильскому агентству по поставкам продовольствия Conab.

Цены на робусту

"Глобальные поставки кофе остаются ограниченными. Вьетнам медленно продвигается с продажей урожая робусты. Арабика, собранная в Центральной Америке и Колумбии, доставляется на рынок дольше, а бразильские фермеры не проявляют особого интереса к продаже", – заявил брокер HedgePoint Global Markets.

Кофе робуст, более дешевый сорт, используемый в основном для приготовления растворимого кофе, вырос в цене на 0,9%, до 5609 дол. за тонну.

Ожидается, что экспорт кофе из Индии, пятого по величине производителя робусты в мире, сократится более чем на 10% в 2025 году из-за снижения производства и сокращения переходных запасов урожая в прошлом сезоне.

Дилеры сообщили, что фермеры в Индии и Вьетнаме сдерживают продажи робусты в ожидании дальнейшего роста цен, а в Бразилии уже продано около 80–90% текущего урожая.

По данным отчета брокерской компании Sucden, бразильские фермеры также отдают приоритет внутренним продажам, а не экспорту, даже несмотря на то, что последний приносит больше прибыли, поскольку их финансовое положение значительно улучшилось за последние два года.

В документе также говорится, что текущие резервные запасы в стране сократились примерно до 500 тысяч. мешков по сравнению с традиционными 8 млн. мешков, а это означает, что любые дополнительные погодные изменения могут повлиять на мировые цены на кофе.

По данным компании Sucden, на мировом рынке кофе зафиксирован четвертый дефицит подряд этого сезона.

Несколько дней назад сообщалось, что фьючерсы на кофе сорта арабика выросли на 2,3%, установив новый рекорд. Это произошло после кратковременной угрозы введения пошлин США против Колумбии.

Кроме того, в декабре фьючерсы на кофе арабику на Нью-Йоркской бирже выросли на 4,9% и составили 3,43 доллара за фунт, что тогда стало самым высоким уровнем с 1972 года.