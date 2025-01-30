Світові ціни на каву знову оновили історичний рекорд: які причини

Світові ціни на каву сорту арабіка у середу, 29 січня, досягли рекордно високого рівня, перевищивши 3,60 долара за фунт (0,45 кг), оскільки у Бразилії, найбільшого у світі виробника, залишилося мало продукції для продажу, а побоювання щодо майбутнього врожаю зберігаються, повідомляє Reuters.

Ціни на арабіку

Дилери кажуть, що 70-80% поточного врожаю арабіки в Бразилії продано, а нові угоди йдуть повільно. Бразилія виробляє майже половину світових зерен арабіки, елітного сорту, який зазвичай використовується в смажених та мелених сумішах.

Нещодавня погода в країні була сприятливішою після сильної посухи минулого року. Однак майбутній урожай буде на 4,4% менше попереднього, згідно з бразильським агентством з постачання продовольства Conab.

Ціни на робусту

"Глобальні постачання кави залишаються обмеженими. В'єтнам повільно просувається з продажем урожаю робусти. Арабіка, зібрана в Центральній Америці та Колумбії, доставляється на ринок довше, а бразильські фермери не виявляють особливого інтересу до продажу", - заявив брокер HedgePoint Global Markets.

Кава робуста, більш дешевий сорт, який використовується в основному для приготування розчинної кави, виріс у ціні на 0,9%, до 5609 дол. за тонну.

Очікується, що експорт кави з Індії, п'ятого за величиною виробника робусти у світі, скоротиться більш ніж на 10% у 2025 році через зниження виробництва та скорочення перехідних запасів урожаю минулого сезону.

Дилери повідомили, що фермери в Індії та В'єтнамі стримують продажі робусти в очікуванні подальшого зростання цін, а в Бразилії вже продано близько 80-90% поточного врожаю.

За даними звіту брокерської компанії Sucden, бразильські фермери також віддають пріоритет внутрішнім продажам, а не експорту, навіть попри те, що останній приносить більше прибутку, оскільки їхнє фінансове становище значно покращилося за останні два роки.

У документі також йдеться, що поточні резервні запаси в країні скоротилися приблизно до 500 тис. мішків у порівнянні з традиційними 8 млн мішків, а це означає, що будь-які додаткові погодні зміни можуть вплинути на світові ціни на каву.

За даними компанії Sucden, на світовому ринку кави зафіксовано четвертий поспіль дефіцит цього сезону.

Кілька днів тому повідомлялося, що ф'ючерси на каву сорту арабіка зросли на 2,3%, встановивши новий рекорд. Це сталося після короткочасної загрози запровадження мит США проти Колумбії.

Крім того, у грудні ф’ючерси на каву арабіку на Нью-Йоркській біржі зросли на 4,9% і становили 3,43 долара за фунт, що тоді стало найвищим рівнем з 1972 року.