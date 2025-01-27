Цены на кофе достигли рекордного уровня: в чем причина

Фьючерсы на кофе сорта арабика выросли до нового рекорда и выросли на 2,3% после кратковременной угрозы введения пошлин США против Колумбии.

Об этом пишет Вloomberg.

На выходных президент США Дональд Трамп приказал администрации ввести пошлины и санкции против Колумбии из-за отказа принять два военных самолета с депортированными мигрантами. Однако позже Белый дом сообщил, что эти меры будут отложены после достижения соглашения о возвращении депортированных.

Хотя угроза оказалась кратковременной, она усилила опасения по поводу перспектив поставок кофе. Колумбия, которая является третьим по величине производителем кофе в мире и вторым по объемам выращивания сорта арабики, снабжает по меньшей мере 40% своего кофе в США, которые являются его крупнейшим рынком.

Вloomberg пишет, что на фоне этой ситуации фьючерсы на кофе арабику в Нью-Йорке выросли на 2,3% в понедельник, поднявшись более чем на 80% по сравнению с прошлым годом.

На рост цен влияют слабые урожаи крупных производителей, таких как Бразилия и Вьетнам. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что глобальные запасы кофе в сезоне 2024-2025 годов упадут до самого низкого уровня за последние 25 лет.

Аналитик Marex Group Стив Поллард отметил, что угроза пошлин может повлиять на всех производителей кофе в Латинской Америке. Если такие пошлины будут применены, то это повысит розничные цены на кофе в США и заставит перенаправить поставки кофейных зерен премиум-класса из Колумбии в Европу, создав дополнительный спрос на зерна из других стран.

Напомним, в декабре фьючерсы на кофе арабику на Нью-Йоркской бирже выросли на 4,9% и составили $3 434 за фунт, что является самым высоким уровнем с 1972 года.