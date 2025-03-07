Світова торгівля кавою зупинилася через різке зростання цін

Світові торговці кавою повідомляють, що скоротили закупівлі до мінімуму, оскільки галузь переживає різкий стрибок цін, з яким постачальникам доведеться переконати роздрібні магазини. Зростання цін зумовлене зниженням виробництва у регіонах вирощування кавових зерен, зокрема у Бразилії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Учасники щорічного з'їзду Національної асоціації кави США в Х'юстоні цього тижня заявили, що були шоковані 70-відсотковим зростанням ф'ючерсів кави сорту арабіка на біржі ICE, яка є орієнтиром для операцій з кавою по всьому світу.

Ренан Чуейрі, генеральний директор ELCAFE CA в Еквадорі, сказав, що цього року виробник розчинної кави вперше не продав весь очікуваний річний обсяг виробництва до березня.

"Зазвичай ми вже розпродали б усе, але поки ми продали менше 30% продукції. Велике зростання цін з'їдає грошовий потік клієнтів, у них немає всіх грошей, щоб купити те, що їм потрібно ", — сказав він.

Зростання цін зумовлене зниженням виробництва у важливих регіонах вирощування кави, особливо в Бразилії, що є провідним виробником, що призвело до зниження доступності зерен.

Багато нещодавніх угод у Бразилії було укладено досить консервативним чином. "Ви укладаєте угоду, а потім маєте сім днів, щоб приїхати на ферму чи склад і забрати свою каву. Ви перевіряєте якість, і якщо вона гаразд, ви робите оплату на місці і їдете з кавою", — заявив один з брокерів кави.

Генеральний директор великої компанії з обсмажування кави в США, який попросив агентство не називати його імені, заявив, що деякі з його клієнтів не впевнені, що зможуть продовжувати вести бізнес.

Майкл фон Люерте, власник брокерської компанії MVLcoffee, у свою чергу зазначив, що на ринку кави, особливо щодо торгівлі, може статися консолідація. Компанії з великим капіталом матимуть змогу збільшити обсяги торгівлі, тоді як інші постраждають через скорочення фінансування.

Такі країни, як Індія, Уганда, Ефіопія та Бразилія у відповідь на високі ціни, збільшують площі посадок кави.

Нагадаємо, світові ціни на каву сорту арабіка 29 січня досягли рекордно високого рівня, перевищивши 3,60 долара за фунт (0,45 кг), оскільки у Бразилії, найбільшого у світі виробника, залишилося мало продукції для продажу, а побоювання щодо майбутнього врожаю зберігаються.