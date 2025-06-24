Мировой металлургический рейтинг: Украина сохранила 14 место по выплавке чугуна, но потеряла позиции по стали

Украина в мировом металлургическом рейтинге сохранила 14-ю позицию в выплавке чугуна, однако сдвинулась с 21 на 22-ю позицию в выплавке стали. Рейтинги возглавил Китай. В течение пяти месяцев КНР выплавила чугуна 362,74 млн тонн, а стали — 432,63 млн тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "Укрметаллургпрома".

Так, по данным Всемирной металлургической ассоциации Worldsteel, в январе-мае 2024 г. металлургическими предприятиями стран мира произведено 583,28 млн т чугуна, из которых 529,78 млн т доменным способом и 53,50 млн т методом прямого обновления. Это на 0,25% ниже показателя января-мая 2024 г. (584,77 млн т).

Выплавка чугуна

Первое место принадлежит Китаю, металлурги страны в январе-мае 2025 года выплавили 362,74 млн т чугуна, что на 0,10% ниже показателя января-мая 2024 года (363,10 млн т). Доля китайского чугуна в мировом производстве составляет 62,2%.

Украина (3,01 млн т или 105,94% по отношению к январю-маю 2024 года) осталась на 14 позиции среди 40 стран-производителей чугуна.

Выплавка стали

Мировая выплавка стали в январе-мае 2025 года составляет 783,96 млн т, что на 1,34% ниже показателя января-мая 2024 года (794,58 млн т).

Лидером здесь также является КНР, которая выплавила 431,63 млн т, что на 1,70% ниже показателя января-мая 2024 года (439,09 млн т). Доля КНР в мировом производстве стали составляет 55,1%.

Украина в январе-мае 2025 года выплавила стали 3,06 млн т или 97,51% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Наша страна сдвинулась с 21 на 22 позицию среди 71 страны-производителя стали.

Добавим, что в январе-апреле 2025 украинские металлургические предприятия произвели 1982 тыс. тонн металлопроката – на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из этого количества на экспорт ушло 1234 тыс. тонн, или 62,3%, в то время как в 2024 году экспорт составил 66,8% (1318 тыс. тонн).