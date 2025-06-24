Світовий металургійний рейтинг: Україна зберегла 14 місце з виплавки чавуну, але втратила позиції зі сталі

Україна у світовому металургійному рейтингу зберегла 14 позицію у виплавці чавуну, однак зсунулася з 21 на 22 позицію у виплавці сталі. Рейтинги очолив Китай. Впродовж п’яти місяців КНР виплавила чавуну 362,74 млн тонн, а сталі — 432,63 млн тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Укрметалургпрому".

Так, за даними Світової металургійної асоціації Worldsteel, у січні-травні 2024 р. металургійними підприємствами країн світу вироблено 583,28 млн т чавуну, з яких 529,78 млн т доменним способом і 53,50 млн т методом прямого відновлення. Це на 0,25% нижче за показник січня-травня 2024 р. (584,77 млн т).

Виплавка чавуну

Перше місце належить Китаю, металурги країни в січні-травні 2025 року виплавили 362,74 млн т чавуну, що на 0,10% нижче показника січня-травня 2024 року (363,10 млн т). Частка китайського чавуну в світовому виробництві становить 62,2%.

Україна у січні-травні 2025 року виплавила чавуну 3,01 млн т або 105,94% відносно січня-травня 2024 року і, залишилася на 14 позиції серед 40 країн-виробників чавуну.

Виплавка сталі

Світова виплавка сталі у січні-травні 2025 року становить 783,96 млн т, що на 1,34% нижче показника січня-травня 2024 року (794,58 млн т).

Лідером тут також є КНР, яка виплавила 431,63 млн т, що на 1,70% нижче показника січня-травня 2024 р. (439,09 млн т). Частка КНР у світовому виробництві сталі становить 55,1%.

Україна за січень-травень 2025 року виплавила сталі 3,06 млн т або 97,51% відносно аналогічного періоду 2024 року. Наша країна зсунулася з 21 на 22 позицію серед 71 країни-виробника сталі.

Додамо, що у січні–квітні 2025 року українські металургійні підприємства виробили 1982 тис. тонн металопрокату — на 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. З цієї кількості на експорт пішло 1234 тис. тонн, або 62,3%, тоді як у 2024 році експорт становив 66,8% (1318 тис. тонн).