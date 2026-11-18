Международный валютный фонд согласился перенести срок назначения шести новых членов Счетной палаты с конца декабря 2026 на август 2027 года. Выполнение этого требования также может стать одним из условий получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в следующем году.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение председателя Комитета Верховной Рады по бюджету Роксоланы Подласой.

По словам Подласой, назначение новых членов Счетной палаты является одним из структурных маяков МВФ — обязательств, которые Украина должна выполнять в рамках сотрудничества с фондом.

Первоначально завершить назначение планировали до конца декабря 2026 года. Однако этот термин оказался нереалистичным. По итогам работы миссии МВФ согласился продлить его до августа 2027 года.

В то же время, ожидается, что назначение шести членов Счетной палаты станет одним из условий предоставления Украине макрофинансовой помощи от ЕС в 2027 году.

На шесть должностей претендуют 50 кандидатов

17 ноября бюджетный комитет Верховной Рады завершил прием документов от претендентов на вакантные должности членов Счетной палаты.

В общей сложности на конкурс подали 50 заявлений. Таким образом, на каждое из шести вакантных мест претендуют в среднем более восьми кандидатов.

До 24 ноября комитет планирует обнародовать заявления соискателей, за исключением их персональных данных.

После этого кандидатов ожидает несколько этапов отбора:

Совещательная группа экспертов, в которой преимущественное право голоса имеют международные представители, рассмотрит документы.

Претенденты пройдут тестирование и собеседования, которые будут открыты для общественности и будут транслироваться онлайн.

Кандидаты, успешно прошедшие собеседования, будут проходить специальную проверку.

Совещательная группа будет рекомендовать парламенту не менее двух кандидатов на каждый пост.

Окончательное решение о назначении шести новых членов Счетной палаты будет приниматься Верховной Радой.

Напомним, 14 октября Верховная Рада разблокировала конкурс в Счетную палату, создав совещательную группу экспертов для отбора кандидатов. Назначение шести новых членов является частью обязательств Украины перед ЕС и МВФ.