Рада разблокировала конкурс в Счетную палату: от этого зависит помощь ЕС и МВФ

Верховная Рада создала совещательную группу экспертов, которая будет проводить предварительный отбор кандидатов в Счетную палату. Это разблокирует конкурс на шесть вакантных должностей, проведение которого связано с выполнением Украиной условий получения финансовой поддержки от Европейского Союза и Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укринформа".

За постановление №16095 проголосовали 263 народных депутата.

В совещательную группу от Верховной Рады вошли первый заместитель руководителя секретариата фракции "Слуга народа" Николай Марченко, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский и старшая преподавательница Харьковского национального экономического университета Мирослава Масляк.

Еще трое международных экспертов подали ЕС и Великобритания. Это член Европейского суда аудиторов Игорс Лудборжс, старший аудитор Счетной палаты Франции Паскаль Мунье и директор Национального офиса аудита Великобритании Ли Самерфилд. При отборе у международных экспертов будет преимущественное право голоса.

Счетная палата уже почти три года работает неполным составом: вакантными остаются шесть из 11 должностей.

После создания совещательной группы в течение недели должен начаться прием документов от кандидатов, который продлится 30 дней. Далее эксперты проведут тестирование и собеседования и рекомендуют парламенту не менее двух кандидатов на каждый пост. Окончательное решение о назначении шести новых членов будет приниматься Верховной Радой.

Назначить членов Счетной палаты на все вакантные должности Украина должна до конца 2026 года – структурный маяк МВФ.

Создание совещательной группы также является одним из условий получения макрофинансовой поддержки ЕС. Ранее дедлайн выполнения этого требования приходился на август.

Напомним, еще в начале октября создание совещательной группы оставалось одним из невыполненных условий для получения финансирования ЕС : парламент несколько раз не мог проголосовать за ее образование.