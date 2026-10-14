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Рада разблокировала конкурс в Счетную палату: от этого зависит помощь ЕС и МВФ
Верховная Рада создала совещательную группу экспертов, которая будет проводить предварительный отбор кандидатов в Счетную палату. Это разблокирует конкурс на шесть вакантных должностей, проведение которого связано с выполнением Украиной условий получения финансовой поддержки от Европейского Союза и Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укринформа".
За постановление №16095 проголосовали 263 народных депутата.
В совещательную группу от Верховной Рады вошли первый заместитель руководителя секретариата фракции "Слуга народа" Николай Марченко, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский и старшая преподавательница Харьковского национального экономического университета Мирослава Масляк.
Еще трое международных экспертов подали ЕС и Великобритания. Это член Европейского суда аудиторов Игорс Лудборжс, старший аудитор Счетной палаты Франции Паскаль Мунье и директор Национального офиса аудита Великобритании Ли Самерфилд. При отборе у международных экспертов будет преимущественное право голоса.
Счетная палата уже почти три года работает неполным составом: вакантными остаются шесть из 11 должностей.
После создания совещательной группы в течение недели должен начаться прием документов от кандидатов, который продлится 30 дней. Далее эксперты проведут тестирование и собеседования и рекомендуют парламенту не менее двух кандидатов на каждый пост. Окончательное решение о назначении шести новых членов будет приниматься Верховной Радой.
Назначить членов Счетной палаты на все вакантные должности Украина должна до конца 2026 года – структурный маяк МВФ.
Создание совещательной группы также является одним из условий получения макрофинансовой поддержки ЕС. Ранее дедлайн выполнения этого требования приходился на август.
Напомним, еще в начале октября создание совещательной группы оставалось одним из невыполненных условий для получения финансирования ЕС : парламент несколько раз не мог проголосовать за ее образование.