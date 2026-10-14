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Рада розблокувала конкурс до Рахункової палати: від цього залежить допомога ЄС та МВФ

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Рада розблокувала конкурс до Рахункової палати

Верховна Рада створила дорадчу групу експертів, яка проводитиме попередній відбір кандидатів до Рахункової палати. Це розблоковує конкурс на шість вакантних посад, проведення якого пов'язане з виконанням Україною умов для отримання фінансової підтримки від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укрінформу".

За постанову №16095 проголосували 263 народні депутати.

До дорадчої групи від Верховної Ради увійшли перший заступник керівника секретаріату фракції "Слуга народу" Микола Марченко, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський та старша викладачка Харківського національного економічного університету Мирослава Масляк.

Ще трьох міжнародних експертів подали ЄС та Велика Британія. Це член Європейського суду аудиторів Ігорс Лудборжс, старший аудитор Рахункової палати Франції Паскаль Муньє та директор Національного офісу аудиту Великої Британії Лі Самерфілд. Під час відбору міжнародні експерти матимуть переважне право голосу.

Рахункова палата вже майже три роки працює неповним складом: вакантними залишаються шість із 11 посад.

Після створення дорадчої групи протягом тижня має розпочатися прийом документів від кандидатів, який триватиме 30 днів. Далі експерти проведуть тестування та співбесіди й рекомендують парламенту щонайменше двох кандидатів на кожну посаду. Остаточне рішення про призначення шести нових членів ухвалюватиме Верховна Рада.

Призначити членів Рахункової палати на всі вакантні посади Україна має до кінця 2026 року – це структурний маяк МВФ.

Створення дорадчої групи також є однією з умов отримання макрофінансової підтримки ЄС. Раніше дедлайн виконання цієї вимоги припадав на серпень.

Нагадаємо, ще на початку жовтня створення дорадчої групи залишалося однією з невиконаних умов для отримання фінансування ЄС: парламент кілька разів не міг проголосувати за її утворення.

Автор:
Тетяна Гойденко

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