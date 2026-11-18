Міжнародний валютний фонд погодився перенести термін призначення шести нових членів Рахункової палати з кінця грудня 2026 року на серпень 2027 року. Виконання цієї вимоги також може стати однією з умов отримання Україною макрофінансової допомоги від Європейського Союзу наступного року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласої.

За словами Підласої, призначення нових членів Рахункової палати є одним зі структурних маяків МВФ — зобов'язань, які Україна має виконувати в межах співпраці з фондом.

Спочатку завершити призначення планували до кінця грудня 2026 року. Однак цей термін виявився нереалістичним. За підсумками роботи місії МВФ погодився продовжити його до серпня 2027 року.

Водночас очікується, що призначення шести членів Рахункової палати стане однією з умов надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС у 2027 році.

На шість посад претендують 50 кандидатів

17 листопада бюджетний комітет Верховної Ради завершив приймання документів від претендентів на вакантні посади членів Рахункової палати.

Загалом на конкурс подали 50 заяв. Таким чином, на кожне з шести вакантних місць претендують у середньому понад вісім кандидатів.

До 24 листопада комітет планує оприлюднити заяви претендентів, за винятком їхніх персональних даних.

Після цього кандидатів очікує кілька етапів відбору:

Дорадча група експертів, у якій переважне право голосу мають міжнародні представники, розгляне документи.

Претенденти пройдуть тестування та співбесіди, які будуть відкритими для громадськості й транслюватимуться онлайн.

Кандидати, які успішно пройдуть співбесіди, проходитимуть спеціальну перевірку.

Дорадча група рекомендуватиме парламенту щонайменше двох кандидатів на кожну посаду.

Остаточне рішення щодо призначення шести нових членів Рахункової палати ухвалюватиме Верховна Рада.

Нагадаємо, 14 жовтня Верховна Рада розблокувала конкурс до Рахункової палати, створивши дорадчу групу експертів для відбору кандидатів. Призначення шести нових членів є частиною зобов'язань України перед ЄС та МВФ.