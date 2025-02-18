На границе с Польшей возможны задержки движения в одном из пунктов пропуска: в чем причина

В пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на польско-украинской границе завтра, 19 февраля, начнутся ремонтные работы, которые могут повлечь задержки для путешественников. Ремонт автомобильного моста с польской стороны продлится до середины января 2026 года.

О возможном усложнении движения транспорта на указанном участке в обоих направлениях сообщила Госпогранслужба Украины.

"С 19 февраля начнутся ремонтные работы автомобильного моста через реку Западный Буг в пункте пропуска "Устилуг – Зосин" с польской стороны. Ожидаются задержки в движении по обоим направлениям", — говорится в сообщении пограничников.

Ожидается, что работы будут продолжаться до середины января 2026 года. В ведомстве порекомендуем учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.

Напомним, в сентябре 2024 года сообщалось о том, что в пункте пропуска "Медика — Шегини" на польско-украинской границе начались ремонтные работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкции одного из навесов