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На границе с Польшей возможны задержки движения в одном из пунктов пропуска: в чем причина

На границе с Польшей возможны задержки движения в одном из пунктов пропуска: в чем причина
На польско-украинской границе пройдет ремонт моста через реку Западный Буг. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на польско-украинской границе завтра, 19 февраля, начнутся ремонтные работы, которые могут повлечь задержки для путешественников. Ремонт автомобильного моста с польской стороны продлится до середины января 2026 года.

О возможном усложнении движения транспорта на указанном участке в обоих направлениях сообщила Госпогранслужба Украины.

"С 19 февраля начнутся ремонтные работы автомобильного моста через реку Западный Буг в пункте пропуска "Устилуг – Зосин" с польской стороны. Ожидаются задержки в движении по обоим направлениям", — говорится в сообщении пограничников.

Фото 2 — На границе с Польшей возможны задержки движения в одном из пунктов пропуска: в чем причина

Ожидается, что работы будут продолжаться до середины января 2026 года. В ведомстве порекомендуем учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.

Напомним, в сентябре 2024 года сообщалось о том, что в пункте пропуска "Медика — Шегини" на польско-украинской границе начались ремонтные работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкции одного из навесов

Автор:
Татьяна Ковальчук