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На кордоні з Польщею можливі затримки руху на одному із пунктів пропуску: у чому причина

На кордоні з Польщею можливі затримки руху на одному із пунктів пропуску: у чому причина
На польсько-українському кордоні триватиме ремонт мосту через річку Західний Буг. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на польсько-українському кордоні розпочалися ремонтні роботи, які можуть спричинити затримки для подорожуючих. Ремонт автомобільного мосту триватиме до середини січня 2026 року.

У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на польсько-українському кордоні розпочалися ремонтні роботи, які можуть спричинити затримки для подорожуючих. Роботи триватимуть до середини січня 2026 року.

Про ймовірне ускладнення руху транспорту на вказаній ділянці в обох напрямках повідомила Держприкордонслужба України.

"З 19 лютого розпочнуться ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг у пункті пропуску "Устилуг – Зосин" з польського боку. Очікуються затримки в русі в обох напрямках", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Фото 2 — На кордоні з Польщею можливі затримки руху на одному із пунктів пропуску: у чому причина

Очікується, що роботи триватимуть до середини січня 2026 року. У відомстві порекомендуємо врахувати цю інформацію при плануванні поїздок і, за можливості, обирати для перетинання кордону інші пункти пропуску.

Нагадаємо, у вересні 2024 року повідомлялося про те, що у пункті пропуску "Медика – Шегині" на польсько-українському кордоні розпочалися ремонтні роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного з навісів.

Автор:
Тетяна Ковальчук