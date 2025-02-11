На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску

Україна разом з Угорщиною працюють над розбудовою інфраструктури на кордоні і планують на Закарпатті відкрити пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що заступник міністра Сергій Деркач провів зустріч з заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьором під час якої обговорили питання розбудови автомобільних пунктів пропуску та покращення транспортного сполучення.

"У питанні кордону ми маємо дуже продуктивну співпрацю з Угорщиною. У грудні завдяки спільним зусиллям ми запустили рух порожніх вантажівок на пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", де вже проїхало понад 500 вантажівок. Зараз же активно працюємо над відкриттям пасажирського пункту Велика Паладь – Надьгодош",- наголосив Деркач.

Він зауважив, що подальше фінансування реконструкції пункту пропуску "Лужанка – Берегшурань" здійснюється за рахунок грантових коштів Європейського Союзу за програмою "Механізм сполучення Європи".

Крім цього сторони обговорили необхідність реконструкції мосту через річку Тиса в пункті пропуску "Чоп-Захонь" та узгодили подальші кроки з підготовки спільного проєкту для залучення фінансування.

Також планується пришвидшити оформлення транспорту у пункті пропуску “Чоп – Захонь” для збільшення пропускної спроможності завдяки підвищенню ефективності роботи контрольних служб.

Нагадаємо, що в жовтні зміни до угоди між Україною та Угорщиною щодо розбудови пунктів пропуску, які передбачають будівництво на кордоні нового КПП "Велика Паладь" та реконструкцію КПП "Лужанка" для вантажних перевезень, було ратифіковано угорським парламентом.

Також на найбільшому пункті пропуску на кордоні з Угорщиною "Чоп (Тиса) — Захонь" у грудні 2024 року завершили роботи з модернізації.