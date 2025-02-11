Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

+0,12

EUR

42,90

--0,14

Наличный курс:

USD

41,75

41,75

EUR

43,45

43,25

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска

Сергей Деркач и Левенте Модеро.
Сергей Деркач и Левенте Модеро. Фото: mtu.gov.ua

Украина вместе с Венгрией работают над развитием инфраструктуры на границе и планируют в Закарпатье открыть пункт пропуска "Великая Паладь — Надьгодош".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что заместитель министра Сергей Деркач провел встречу с заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модером, в ходе которой обсудили вопросы развития автомобильных пунктов пропуска и улучшения транспортного сообщения.

Фото 2 — На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска
Фото: mtu.gov.ua

"В вопросе границы мы имеем очень продуктивное сотрудничество с Венгрией. В декабре благодаря совместным усилиям мы запустили движение пустых грузовиков на пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань ", где уже проехало более 500 грузовиков. Сейчас же активно работаем над открытием пассажирского пункта Большая Паладь.

Фото 3 — На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска
Фото: mtu.gov.ua

Он отметил, что дальнейшее финансирование реконструкции пункта пропуска "Лужанка – Берегшурань" осуществляется за счет грантовых средств Европейского Союза по программе "Механизм сообщения Европы".

Кроме этого, стороны обсудили необходимость реконструкции моста через реку Тиса в пункте пропуска "Чоп-Захонь" и согласовали дальнейшие шаги по подготовке совместного проекта для привлечения финансирования.

Также планируется ускорить оформление транспорта в пункте пропуска Чоп — Захонь для увеличения пропускной способности благодаря повышению эффективности работы контрольных служб.

Напомним, что в октябре изменения к соглашению между Украиной и Венгрией о развитии пунктов пропуска, предусматривающих строительство на границе нового КПП "Великая Паладь" и реконструкцию КПП "Лужанка" для грузовых перевозок, была ратифицирована венгерским парламентом.

Также на крупнейшем пункте пропуска на границе с Венгрией "Чоп (Тиса) — Захонь" в декабре 2024 года завершили работы по модернизации.

Автор:
Светлана Манько