На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска

Украина вместе с Венгрией работают над развитием инфраструктуры на границе и планируют в Закарпатье открыть пункт пропуска "Великая Паладь — Надьгодош".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что заместитель министра Сергей Деркач провел встречу с заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модером, в ходе которой обсудили вопросы развития автомобильных пунктов пропуска и улучшения транспортного сообщения.

"В вопросе границы мы имеем очень продуктивное сотрудничество с Венгрией. В декабре благодаря совместным усилиям мы запустили движение пустых грузовиков на пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань ", где уже проехало более 500 грузовиков. Сейчас же активно работаем над открытием пассажирского пункта Большая Паладь.

Он отметил, что дальнейшее финансирование реконструкции пункта пропуска "Лужанка – Берегшурань" осуществляется за счет грантовых средств Европейского Союза по программе "Механизм сообщения Европы".

Кроме этого, стороны обсудили необходимость реконструкции моста через реку Тиса в пункте пропуска "Чоп-Захонь" и согласовали дальнейшие шаги по подготовке совместного проекта для привлечения финансирования.

Также планируется ускорить оформление транспорта в пункте пропуска Чоп — Захонь для увеличения пропускной способности благодаря повышению эффективности работы контрольных служб.

Напомним, что в октябре изменения к соглашению между Украиной и Венгрией о развитии пунктов пропуска, предусматривающих строительство на границе нового КПП "Великая Паладь" и реконструкцию КПП "Лужанка" для грузовых перевозок, была ратифицирована венгерским парламентом.

Также на крупнейшем пункте пропуска на границе с Венгрией "Чоп (Тиса) — Захонь" в декабре 2024 года завершили работы по модернизации.