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На станции метро "Лыбидская" начнут плановый капитальный ремонт эскалаторов

ремонт эскалатора метро
Фото: facebook.com/kyivmetro

С 24 декабря в Киеве на станции метро "Лыбидская" начнут плановый капитальный ремонт эскалаторов.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что ремонт планируется завершить в конце апреля 2025 года.

"При ремонте эскалатор полностью разбирают, проводят замену изношенных частей и глубокую диагностику, проверяют и обновляют все оборудование, которое обеспечивает бесперебойную работу эскалатора", — отмечают в киевском метрополитене.

Там добавляют, что такие ремонты производятся каждые 10-12 лет или после пробега в 150 тысяч километров. Как объясняют это необходимо для надежной и безопасной работы эскалаторов.

В КП "Киевский метрополитен" напомнили, что для безопасных поездок пассажиры должны соблюдать простые правила пользования эскалатором:

  • держаться за поручень;
  • не заступать за ограничительную линию;
  • не сидеть на ступеньках эскалатора;
  • не бежать эскалатором;
  • держать детей за руку, а совсем маленьких – на руках;
  • следить за длинной одеждой и личными вещами, чтобы они не попали в движущиеся части эскалатора;
  • сумки и пакеты держать при себе во избежание травм или повреждения вещей.

Заметим, что сейчас продолжается капитальный ремонт эскалаторов станции "Берестейская".

Напомним, что ранее из-за разгерметизации тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" синей ветки метрополитена было ограничено движение и продолжались ремонтные работы в течение 9 месяцев. 12 сентября возобновили полноценное движение поездов между станциями.

Ранее в КГГА   Уверяли, что специалисты не зафиксировали никаких отклонений за две недели эксплуатации восстановленного тоннеля между станциями киевского метро "Демеевская" и "Лыбидская". Также столичные власти отрицают подтопление на недавно отремонтированной станции метро "Демеевская", а наличие воды на станции объясняет работой дренажной системы.

Автор:
Светлана Манько