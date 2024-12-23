Із 24 грудня у Києві на станції метро "Либідська" розпочнуть плановий капітальний ремонт ескалаторів.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

Зазначається, що обладнання ремонтуватимуть почергово. Ремонт планують завершити наприкінці квітня 2025 року.

"Під час ремонту ескалатор повністю розбирають, проводять заміну зношених частин і глибоку діагностику, перевіряють й оновлюють усе обладнання, яке забезпечує безперебійну роботу ескалатора", - зауважують у київському метрополітені.

Там додають, що такі ремонти проводять кожні 10-12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів. Як пояснюють, це необхідно для надійної та безпечної роботи ескалаторів.

У КП "Київський метрополітен" нагадали, що для безпечних поїздок пасажири мають дотримуватися простих правил користування ескалатором:

триматися за поручень;

не заступати за обмежувальну лінію;

не сидіти на східцях ескалатора;

не бігти ескалатором;

тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках;

слідкувати за довгим одягом й особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора;

сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.

Зауважимо, що наразі триває почерговий капітальний ремонт ескалаторів на станції "Берестейська".

Нагадаємо, що раніше через розгерметизацію тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" синьої гілки метрополітену був обмежений рух і тривали ремонтні роботи протягом 9 місяців. 12 вересня відновили повноцінний рух поїздів між станціями.

Раніше в КМДА запевняли, що фахівці не зафіксували жодних відхилень за два тижні експлуатації відновленого тунелю між станціями київського метро "Деміївська" і "Либідська". Також столична влада заперечує підтоплення на нещодавно відремонтованій станції метро "Деміївська", а наявність води на станції пояснює роботою дренажної системи.