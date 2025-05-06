Национальная цель: Турция объявила о намерении построить атомную подлодку

Турция намерена построить атомную подлодку, которая является стратегической национальной целью. Военно-морские силы страны активно работают над реализацией этого проекта.

Об этом сообщил командующий военно-морскими силами Турции адмирал Эрджумент Татлиоглу, передает En Son Haber.

Это впервые, когда эта цель Турции была четко сформулирована представителем высшего руководства страны.

Анкара уже проделала важную работу в проектах Национального корабля (MİLGEM) и Национальной подводной лодки (MİLDEN). Теперь она ставит целью создать платформу, которая в конечном итоге будет работать с ядерной энергией. Новой целью Военно-морских сил Турции является строительство атомной подводной лодки.

"Мы строим подлодку, независимую от иностранных государств, что было нашим национальным желанием в течение 139 лет. После MİLDEN мы сделаем важный шаг для атомных подлодок", — пояснил адмирал Эрджумент Татлиоглу.

Владение Турцией этим потенциалом поместит ее в элитную категорию стран, в которую также входят Соединенные Штаты, Китай, Франция, Англия и Индия.

Также говорится, что рассмотрение вопроса только с военной точки зрения будет неполным с точки зрения всей картины, так как развитие необходимо не только в военной или технологической, но и в экономической и гуманитарной сферах для проектирования, производства и использования атомных подлодок.

Напомним, второй построенный в Турции катер, созданный на Измирской судоверфе, пополнил флот Дуная. На новом катере "Лоцман Чеберяков" прошла торжественная церемония поднятия флага.