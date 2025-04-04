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Второй построенный в Турции катер пополнил флот Дуная (ФОТО)

Флот Дуная получил второй построенный в Турции катер
Флот Дуная получил второй построенный в Турции катер. Фото: АМПУ

На новом катере "Лоцман Чеберяков" прошла торжественная церемония поднятия флага. Он пополнил флот портов Дуная. Это уже второй катер, построенный на Измирской судоверфе в Турции и третий, профинансированный американскими партнерами.

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Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

О катере

Отмечается, что название катера — "Лоцман Чеберяков" — дано в честь Сергея Чеберякова, опытного морского лоцмана, который посвятил лоцманскому делу более 18 лет и подготовил не одно поколение специалистов. Сергей Чеберяков погиб в 2023 году, пытаясь спастись с оккупированной территории Херсонщины.

Фото 2 — Второй построенный в Турции катер пополнил флот Дуная (ФОТО)

"Это скоростной и экономичный катер. Он не только позволит оптимизировать расходы филиала "Дельта-лоцман" благодаря снижению расхода топлива, но, и это — главное, — устранит узкие места в вопросе своевременной доставки морских лоцманов на суда, ожидающие лоцманского проведения", — рассказал Александр Голдман.

По его словам, катер полностью отвечает выдвигаемым требованиям, и является удачным образцом специализированного лоцманского судна. Его ходовые и швартовные испытания, согласно контракту, были успешно проведены в акватории Измирской судоверфи.

Глава АМПУ Александр Семирга подчеркнул, что обновление флота критически важно для стабильной работы портов, безопасности судоходства и экономики страны.

Фото 3 — Второй построенный в Турции катер пополнил флот Дуная (ФОТО)

"Запуск нового лоцманского катера — это очередной, но важный шаг в укреплении нашего флота и поддержании эффективной работы портов", — подчеркнул Семирга.

Напомним, на Дунае начал работу   лоцманский катер "Болотин", построенный при поддержке Программы USAID в Турции, в городе Измир

В настоящее время Украина   начинает модернизацию речного флота "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).

Первое модернизированное судно " Капитан Антипов " уже отправилось в первый рейс.

Автор:
Светлана Манько