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Другий збудований у Туреччині катер поповнив флот Дунаю (ФОТО)

Флот Дунаю отримав другий збудований у Туреччині катер
Флот Дунаю отримав другий збудований у Туреччині катер. Фото: АМПУ

На новому катері "Лоцман Чеберяков" відбулась урочиста церемонія підняття прапора. Він поповнив флот портів Дунаю. Це вже другий катер, збудований на Ізмірській судноверфі у Туреччині, та третій, профінансований американськими партнерами. 

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Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Про катер

Зазначається, що назва катера — "Лоцман Чеберяков" — дана на честь Сергія Чеберякова, досвідченого морського лоцмана, який присвятив лоцманській справі понад 18 років і підготував не одне покоління фахівців. Сергій Чеберяков загинув у 2023 році, намагаючись врятуватись з окупованої території Херсонщини. 

Фото 2 — Другий збудований у Туреччині катер поповнив флот Дунаю (ФОТО)

"Це швидкісний та економічний катер. Він не тільки дозволить оптимізувати витрати філії "Дельта-лоцман" завдяки зниженню витрат палива, але, і це – головне, – усуне вузькі місця у питанні своєчасної доставки морських лоцманів на судна, що чекають лоцманського проведення", - розповів Олександр Голодницький, начальник філії "Дельта-Лоцман".

За його словами, катер повністю відповідає висунутим вимогам, і є вдалим зразком спеціалізованого лоцманського судна. Його ходові та швартовні випробування, згідно з контрактом, були успішно проведені в акваторії Ізмірської судноверфі.

Голова АМПУ Олександр Семирга підкреслив, що оновлення флоту критично важливо для стабільної роботи портів, для безпеки судноплавства і для економіки країни.

Фото 3 — Другий збудований у Туреччині катер поповнив флот Дунаю (ФОТО)

"Запуск нового лоцманського катера — це черговий, але важливий крок у зміцненні нашого флоту та підтримці ефективної роботи портів", – наголосив Семирга.

Нагадаємо,  на Дунаї розпочав роботу лоцманський катер "Болотін", збудований за підтримки Програми USAID у Туреччині, у місті Ізмір

Наразі Україна розпочинає модернізацію річкового флоту "Українського дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві).

Перше модернізоване судно "Капітан Антипов" вже вирушило у перший рейс.

Автор:
Світлана Манько