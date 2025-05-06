Національна ціль: Туреччина оголосила про намір побудувати атомний підводний човен

Туреччина має намір побудувати атомний підводний човен, що є стратегічною національною метою. Військово-морські сили країни активно працюють над реалізацією цього проєкту.

Про це повідомив командувач військово-морських сил Туреччини адмірал Ерджумент Татліоглу, передає En Son Haber.

Це вперше, коли цю мету Туреччини було чітко сформульовано представником найвищого керівництва країни.

Анкара вже виконала важливу роботу в проєктах Національного корабля (MİLGEM) та Національного підводного човна (MİLDEN). Тепер вона ставить за мету створити платформу, яка зрештою працюватиме з ядерною енергією. Новою метою Військово-морських сил Туреччини є будівництво атомного підводного човна.

"Ми будуємо підводний човен, незалежний від іноземних держав, що було нашим національним бажанням протягом 139 років. Після MİLDEN ми зробимо важливий крок для атомних підводних човнів", - пояснив адмірал Ерджумент Татліоглу.

Зазначається, що володіння Туреччиною цим потенціалом помістить її в елітну категорію країн, до якої також входять Сполучені Штати, Китай, Франція, Англія та Індія.

Також йдеться, що розгляд питання лише з військової точки зору буде неповним з точки зору всієї картини, так як розвиток необхідний не лише у військовій чи технологічній, а й в економічній та гуманітарній сферах для проєктування, виробництва та використання атомних підводних човнів.

Нагадаємо, другий збудований у Туреччині катер, створений на Ізмірській судноверфі, поповнив флот Дунаю. На новому катері "Лоцман Чеберяков" відбулась урочиста церемонія підняття прапора.