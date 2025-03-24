"Нафтогаз" отрицает обвинения в бездействии по возвращению 1,6 млрд грн в Украину

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявляют об угрозе потери 1,6 млрд грн якобы из-за бездействия " Нафтогаза ".В компании отрицают все обвинения.

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Угроза потери 1,6 млрд грн

Как говорится в совместном заявлении НАБУ и САП, они постоянно занимаются возвратом активов и противодействием коррупционным схемам, угрожающим национальной безопасности. Однако из-за деструктивной позиции и.о руководителя Нафтогаза, их усилия по возврату активов могут быть напрасными.

" В настоящее время получена реальная возможность первого за всю историю Украины возвращения из-за границы 1,6 млрд грн", — говорится в обращении.

НАБУ и САП призывают руководство "Нафтогаза" принять меры, а также открытость и ответственный подход.

"Украина не может позволить себе упускать возможность возвращения значительных активов из-за бездействия или отсутствия должной реакции", — подчеркивается заявлению.

"Нафтогаз" отрицает обвинения

Отвечая на обвинения, в "Нафтогазе" заявили, что возвращение активов в Украину требует слаженной позиции и синхронизации действий со всеми заинтересованными сторонами.

"Поскольку в запросе НАБУ идет речь об отказе от статуса истца в уголовном производстве, "Нафтогаз" для принятия взвешенного решения требует координации с органами государственной власти и прилагает усилия для удовлетворения запроса НАБУ", — подчеркнули в компании.

В "Нафтогазе" отметили, что сотрудничают с уполномоченными министерствами, ведомствами и антикоррупционными органами по возвращению активов в Украину, и это одно из важных направлений ее деятельности.

"Защита национальных интересов является общей задачей всех органов государственной власти Украины. Только единство и последовательность всех привлеченных сторон дадут результат, необходимый государству", — подчеркнули в "Нафтогазе".

Отметим, в декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ об отмене частичного решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, причиненного незаконной экспроприацией активов "Нафтогаза" в Крыму.