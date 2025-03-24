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"Нафтогаз" заперечує звинувачення у бездіяльності щодо повернення 1,6 млрд грн в Україну
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура України заявляють про загрозу втрати 1,6 млрд грн нібито через бездіяльність ""Нафтогазу". У компанії заперечують всі звинувачення.
Загроза втрати 1,6 млрд грн
Як йдеться у спільній заяві НАБУ та САП, вони постійно займаються поверненням активів та протидією корупційним схемам, які загрожують національній безпеці. Однак через деструктивну позицію в.о керівника Нафтогазу, їх зусилля з повернення активів можуть бути марними.
"Наразі отримано реальну можливість першого за всю історію України повернення з-за кордону 1,6 млрд грн", - йдеться у зверненні.
НАБУ та САП закликають керівництво "Нафтогазу" вжити заходів, а також до відкритості та відповідального підходу.
"Україна не може дозволити собі втрачати можливість повернення значних активів через бездіяльність або відсутність належної реакції", - підкреслюється заяві.
"Нафтогаз" заперечує звинувачення
Відповідаючи на звинувачення, у №Нафтогазі" заявили, що повернення активів в Україну вимагає злагодженої позиції та синхронізації дій з усіма зацікавленими сторонами.
"Оскільки в запиті НАБУ йде мова про відмову від статусу позивача у кримінальному провадженні, "Нафтогаз" для прийняття виваженого рішення потребує координації з органами державної влади та наразі докладає зусиль для задоволення запиту НАБУ", – підкреслили в компанії.
У "Нафтогазі" зауважили, що співпрацюють з уповноваженими міністерствами, відомствами та антикорупційними органами над поверненням активів в Україну, і це один із важливих напрямків її діяльності.
"Захист національних інтересів є спільним завданням всіх органів державної влади України. Тільки єдність та послідовність всіх залучених сторін дадуть результат, необхідний державі", – наголосили в "Нафтогазі".
Зауважимо, у грудні 2024 року Верховний суд Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги РФ щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів "Нафтогазу" у Криму.