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"Нафтогаз" уплатил в бюджет 10,4 млрд грн: дивиденды и налог на прибыль

Нефтегаз
"Нафтогаз" уплатил в бюджет 10,4 млрд грн. Фото: прессслужба "Нефтегаза"

Согласно решению Кабмина, НАК "Нафтогаз Украины" перечислил в государственный бюджет 10,4 млрд грн дивидендов за 2024 год и налог на прибыль.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.

Согласно распоряжению в ряду, другую часть прибыли "Нафтогаз" уже направил на подготовку страны к зиме, в том числе закупку импортного газа.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил : "Благодаря вашему добросовестному труду Нафтогаз остается надежным партнером государства, который своевременно и в полном объеме выполняет все возложенные Правительством Украины обязательства".

В компании напомнили, что согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, НАК "Нафтогаз Украины" должен выплатить дивиденды государству не позднее 30 июля 2025 года.

Ранее, 21 июля сообщалось, что "Нафтогаз" отсудил у "Газпрома" почти $7 млрд . Украина выиграла у международных арбитражах несколько судебных споров против российской компании.

Автор:
Татьяна Ковальчук