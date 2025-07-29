"Нафтогаз" сплатив до бюджету 10,4 млрд грн: дивіденди та податок на прибуток

Відповідно до рішення Кабміну, НАК "Нафтогаз України" перерахував до державного бюджету 10,4 млрд грн дивідендів за 2024 рік і податку на прибуток.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз компанії.

Згідно з розпорядженням уряду, іншу частину прибутку "Нафтогаз" уже спрямував на підготовку країни до зими, зокрема закупівлю імпортного газу.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зазначив: "Завдяки вашій сумлінній праці Нафтогаз залишається надійним партнером держави, що своєчасно та в повному обсязі виконує всі покладені Урядом України зобовʼязання".

У компанії нагадали, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України, НАК "Нафтогаз України" мав виплатити дивіденди державі не пізніше 30 липня 2025 року.

Раніше, 21 липня повідомлялося, що "Нафтогаз" відсудив у "Газпрому" майже $7 млрд. Україна виграла у міжнародних арбітражах кілька судових спорів проти російської компанії.