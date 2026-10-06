Налоги для Temu, AliExpress и других: Комитет Рады рекомендовал принять законопроект

Покупки на иностранных маркетплейсах стоимостью до 150 евро планируют облагать НДС по ставке 20% уже с первого евро, причем налог будет автоматически включаться в цену товара при оформлении заказа. 6 октября профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять соответствующий пакет законопроектов во втором чтении и целом.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

Речь идет о законопроектах №16051-1 и №15460, изменяющих правила налогообложения дистанционных продаж и таможенного оформления международных почтовых и экспресс-отправлений.

Обязанность начислять и уплачивать НДС будут возлагаться на маркетплейс. Если платформа нерезидент, она должна будет назначить посредника в Украине, который будет солидарно отвечать за расчеты с бюджетом.

Для покупателя процедура получения посылки не изменится: 20% НДС должен автоматически прибавляться к цене еще при покупке товара на платформе.

В то же время, льготу сохранят для некоммерческих посылок между физическими лицами стоимостью до 45 евро, а также для товаров в несопровождаемом багаже стоимостью до 150 евро.

Отдельное увольнение предусмотрено для товаров, приобретенных для нужд безопасности и обороны. В некоторых случаях физическое лицо сможет вернуть уже уплаченный НДС.

По оценке Минфина новая модель может приносить государственному бюджету около 10 млрд грн ежегодно. Поступления от НДС по дистанционным продажам международных посылок планируют направлять в специальный фонд госбюджета на нужды Вооруженных сил Украины.

Новые правила должны заработать не раньше июля 2027 года. Их принятие также связано с программой сотрудничества с Международным валютным фондом и макрофинансовой поддержкой ЕС и должно приблизить Украину к получению около 4 млрд евро международного финансирования.

Напомним, 16 сентября Верховная Рада поддержала отмену льгот для международных посылок стоимостью до 150 евро в первом чтении.