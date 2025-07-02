NASA будет показывать запуски ракет на Netflix

Американское космическое агентство NASA объявило о новом партнерстве с Netflix, благодаря которому уже этим летом на платформе появятся прямые трансляции запусков ракет, выходов астронавтов в открытый космос и зрелищные кадры Земли с орбиты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз NASA.

Согласно официальному прессрелизу NASA, программы нового сервиса NASA+ станут доступны более 700 миллионам подписчиков Netflix. Зрители смогут в прямом эфире смотреть запуски ракет, выходы астронавтов в открытый космос, репортажи с миссий и увлекательные виды с борта Международной космической станции.

NASA+ работает с 2023 года и предлагает разнообразный образовательный контент – от прямых трансляций запусков и выходов в открытый космос до документальных фильмов и удивительных видов Вселенной. Контент останется неэксклюзивным: его по-прежнему можно будет бесплатно просматривать на официальном сайте NASA и в приложении агентства.

Это не первая инициатива NASA сотрудничать со стриминговыми платформами, чтобы привлечь новую аудиторию через популярные сервисы. В мае агентство запустило канал FAST в партнерстве с Prime Video от Amazon и активно развивает свой контент на YouTube.

Пока неизвестно, будут ли трансляции NASA на Netflix доступны во всем мире или только в отдельных регионах. Netflix часто ограничивает контент по географии, но весь видеоконтент NASA на NASA+ остается бесплатным и открытым для зрителей в любой точке мира. Можно предположить, что и на Netflix космические трансляции не будут заблокированы для Украины.

Напомним, как украинская DroneUA строит миллионный бизнес в США , имеет контракт с NASA и готовит прорыв на рынке агродронов.