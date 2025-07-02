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NASA показуватиме запуски ракет на Netflix

Netflix, NASA, космос
Відео стануть доступні для понад 700 млн підписників Netflix. Фото: Freepik

Американське космічне агентство NASA оголосило про нове партнерство з Netflix, завдяки якому вже цього літа на платформі з’являться прямі трансляції запусків ракет, виходів астронавтів у відкритий космос та видовищні кадри Землі з орбіти.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз NASA.

Згідно з офіційним пресрелізом NASA, програми нового сервісу NASA+ стануть доступні для понад 700 мільйонів передплатників Netflix. Глядачі зможуть у прямому ефірі дивитися запуски ракет, виходи астронавтів у відкритий космос, репортажі з місій і захопливі краєвиди з борту Міжнародної космічної станції.

NASA+ працює з 2023 року та пропонує різноманітний освітній контент — від прямих трансляцій запусків і виходів у відкритий космос до документальних фільмів і дивовижних краєвидів Всесвіту. Контент залишиться неексклюзивним: його, як і раніше, можна буде безплатно переглядати на офіційному сайті NASA та в застосунку агентства.

Це не перша ініціатива NASA співпрацювати зі стрімінговими платформами, аби залучити нову аудиторію через популярні сервіси. У травні агентство запустило канал FAST у партнерстві з Prime Video від Amazon і активно розвиває свій контент на YouTube.

Поки що невідомо, чи трансляції NASA на Netflix будуть доступні у всьому світі, чи лише в окремих регіонах. Netflix часто обмежує контент за географією, проте весь відеоконтент NASA на NASA+ залишається безплатним і відкритим для глядачів у будь-якій точці світу. Тож можна припустити, що і на Netflix космічні трансляції не будуть заблоковані для України.

Нагадаємо, як українська DroneUA будує мільйонний бізнес у США, має контракт із NASA та готує прорив на ринку агродронів.

Автор:
Алік Сахно