НБУ объяснил, почему инфляция в мае превысила его прогноз

Фактические показатели общей и базовой инфляции в мае 2026 превысили прогнозную траекторию Национального банка. Основной причиной НБУ назвал более существенный рост цен на обработанные продукты питания и услуги из-за увеличения расходов бизнеса на энергоресурсы, оплату труда и логистику.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

По данным Госстата, в мае инфляция замедлилась до 8,2% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,9%. В то же время в Нацбанке отметили, что базовое ценовое давление оставалось ощутимым.

Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания в мае существенно замедлились до 4,6%. Более медленно дорожали свинина и курятина благодаря увеличению предложения внутренней и импортной продукции. Цены на яйца снизились из-за расширения внутреннего предложения.

Также медленнее поднимались цены на огурцы, а яблоки подешевели благодаря активизации продаж остатков предыдущего урожая. В то же время гречка и пшено продолжили быстро дорожать из-за ограниченного предложения, высокой себестоимости переработки и стабильного спроса.

Базовая инфляция в мае ускорилась до 7,9% в годовом исчислении. Рост цен на обработанные продукты питания ускорился до 10,4%.

По оценке НБУ, подсолнечное масло дорожало быстрее из-за дефицита сырья и частичной приостановки производства на отдельных заводах из-за низкой рентабельности переработки. Хлеб дорожал из-за роста стоимости сырья, упаковочных материалов и логистики на фоне удорожания горючего. Рыба и морепродукты росли в цене из-за повышения расходов на горючее и хранение.

В то же время темпы роста цен на колбасные изделия замедлились на фоне более медленного удорожания свинины и курятины. Динамика цен на непродовольственные товары оставалась неизменной - 0,3% в годовом исчислении.

Инфляция услуг в мае ускорилась до 13,6%. НБУ связывает это с последующим ростом расходов бизнеса на горючее, оплату труда и электроэнергию. Быстрее дорожали отдельные транспортные услуги, в частности, перевозки вещей, техобслуживание авто и курсы вождения, а также услуги досуга и красоты.

Приостановился рост цен на услуги такси, ресторанов, кафе и заведений быстрого питания.

Темпы роста административно регулируемых цен ускорились до 10,2%. Это связано с подорожанием проезда в городском транспорте в ряде областных центров, прежде всего из-за роста цен на горючее. Кроме того, остановилось замедление роста цен на табачные изделия.

Инфляция горючего несколько ускорилась – до 38,7% в годовом исчислении. В НБУ объяснили это, прежде всего, эффектом низкой базы сравнения. В месячном измерении бензин продолжил дорожать, в то время как дизельное топливо и автомобильный газ подешевели.

В Нацбанке отметили, что всеобщая инфляция ожидаемо замедлилась под влиянием сезонных факторов. В то же время, фундаментальное ценовое давление сохранялось из-за дальнейшего роста расходов бизнеса на оплату труда, энергоресурсы и логистику.

Эти факторы НБУ будет учитываться при принятии последующих решений по монетарной политике. Для бизнеса это означает, что регулятор будет и дальше оценивать не только общий уровень инфляции, но и устойчивость расходного давления в экономике.

Напомним, по данным Госстата, в мае 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 0,9% по сравнению с 1,4% в апреле. В то же время, в годовом измерении рост потребительских цен снизился до 8,2% против 8,6% месяцем ранее.