НБУ пояснив, чому інфляція в травні перевищила його прогноз

Фактичні показники загальної та базової інфляції в травні 2026 року перевищили прогнозну траєкторію Національного банку. Основною причиною НБУ назвав суттєвіше зростання цін на оброблені продукти харчування та послуги через збільшення витрат бізнесу на енергоресурси, оплату праці та логістику.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

За даними Держстату, у травні інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%. Водночас у Нацбанку зазначили, що базовий ціновий тиск залишався відчутним.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування у травні суттєво сповільнилися — до 4,6%. Повільніше дорожчали свинина та курятина завдяки збільшенню пропозиції внутрішньої та імпортної продукції. Ціни на яйця знизилися через розширення внутрішньої пропозиції.

Також повільніше зростали ціни на огірки, а яблука подешевшали завдяки активізації продажів залишків попереднього врожаю. Водночас гречка та пшоно продовжили швидко дорожчати через обмежену пропозицію, високу собівартість переробки та стабільний попит.

Базова інфляція у травні пришвидшилася до 7,9% у річному вимірі. Зростання цін на оброблені продукти харчування прискорилося до 10,4%.

За оцінкою НБУ, соняшникова олія дорожчала швидше через дефіцит сировини та часткове призупинення виробництва на окремих заводах через низьку рентабельність переробки. Хліб дорожчав через зростання вартості сировини, пакувальних матеріалів і логістики на тлі подорожчання пального. Риба й морепродукти зростали в ціні через підвищення витрат на пальне та зберігання.

Водночас темпи зростання цін на ковбасні вироби сповільнилися на тлі повільнішого подорожчання свинини та курятини. Динаміка цін на непродовольчі товари залишалася незмінною — 0,3% у річному вимірі.

Інфляція послуг у травні пришвидшилася до 13,6%. НБУ пов’язує це з подальшим зростанням витрат бізнесу на пальне, оплату праці та електроенергію. Швидше дорожчали окремі транспортні послуги, зокрема перевезення речей, техобслуговування авто та курси водіння, а також послуги дозвілля і краси.

Водночас призупинилося зростання цін на послуги таксі, ресторанів, кафе та закладів швидкого харчування.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилися до 10,2%. Це пов’язано з подорожчанням проїзду в міському транспорті в низці обласних центрів, передусім через зростання цін на пальне. Крім того, зупинилося сповільнення зростання цін на тютюнові вироби.

Інфляція пального дещо пришвидшилася — до 38,7% у річному вимірі. У НБУ пояснили це насамперед ефектом низької бази порівняння. У місячному вимірі бензин продовжив дорожчати, тоді як дизельне пальне та автомобільний газ подешевшали.

У Нацбанку зазначили, що загальна інфляція очікувано сповільнилася під впливом сезонних чинників. Водночас фундаментальний ціновий тиск зберігався через подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці, енергоресурси та логістику.

Ці чинники НБУ враховуватиме під час ухвалення наступних рішень із монетарної політики. Для бізнесу це означає, що регулятор і надалі оцінюватиме не лише загальний рівень інфляції, а й стійкість витратного тиску в економіці.

Нагадаємо, за даними Держстату, у травні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 0,9% порівняно з 1,4% у квітні. Водночас у річному вимірі зростання споживчих цін знизилося до 8,2% проти 8,6% місяцем раніше.