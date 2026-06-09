Ціни в Україні зростають повільніше: що показали дані за травень

У травні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 0,9% порівняно з 1,4% у квітні. Водночас у річному вимірі зростання споживчих цін знизилося до 8,2% проти 8,6% місяцем раніше.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на повідомлення Держстат.

Інфляція в Україні сповільнюється

У відомстві зазначили, що у травні 2025 року інфляція становила 1,3%, тому в річному вимірі за підсумками травня 2026 року вона знизилася до 8,2% порівняно з 8,6% місяцем раніше.

Базова інфляція в травні також уповільнилася - до 0,7% проти 0,9% у квітні та 1,5% у березні. Водночас у річному вимірі цей показник зріс до 7,9% із 7,6% у квітні, з урахуванням того, що у травні 2025 року базова інфляція становила 0,5%.

Нагадаємо, у перший рік повномасштабного вторгнення РФ інфляція в Україні сягнула 26,6%, після чого у 2023 році сповільнилася до 5,1%. У 2024 році вона знову зросла до 12%, однак у 2025 році знизилася до близько 8% завдяки, зокрема, жорсткій монетарній політиці Національного банку.

Водночас Національний банк України наприкінці квітня переглянув прогноз інфляції: на 2026 рік — з 7,5% до 9,4%, на 2027 рік — з 6% до 6,5%.

Нагадаємо, Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2026 році до 1,3%. Погіршення прогнозу стало результатом врахування центробанком гірших, ніж попередньо очікувалось, результатів економічного розвитку I кварталу, все ще важкого стану енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході.