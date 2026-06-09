Цены в Украине растут медленнее: что показали данные за май

В мае 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 0,9% по сравнению с 1,4% в апреле. В то же время, в годовом измерении рост потребительских цен снизился до 8,2% против 8,6% месяцем ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Госстат.

Инфляция в Украине замедляется

В ведомстве отметили, что в мае 2025 года инфляция составила 1,3%, поэтому в годовом исчислении по итогам мая 2026 года она снизилась до 8,2% по сравнению с 8,6% месяцем ранее.

Базовая инфляция в мае также замедлилась – до 0,7% против 0,9% в апреле и 1,5% в марте. В то же время в годовом измерении этот показатель вырос до 7,9% с 7,6% в апреле, с учетом того, что в мае 2025 года базовая инфляция составила 0,5%.

Напомним, в первый год полномасштабного вторжения РФ инфляция в Украину достигла 26,6%, после чего в 2023 году замедлилась до 5,1%. В 2024 году она снова выросла до 12%, однако в 2025 году снизилась до около 8% благодаря жесткой монетарной политике Национального банка.

В то же время, Национальный банк Украины в конце апреля пересмотрел прогноз инфляции: на 2026 год - с 7,5% до 9,4%, на 2027 год - с 6% до 6,5%.

Напомним, Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году до 1,3%. Ухудшение прогноза стало результатом учета центробанком хуже, чем ожидалось, результатов экономического развития I квартала, все еще тяжелого состояния энергосистемы и накопления негативных экономических эффектов от войны на Ближнем Востоке.