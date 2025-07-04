НБУ утвердил порядок страхования для участников открытого банкинга

Национальный банк Украины утвердил новые требования по страхованию ответственности предоставлятелей нефинансовых платежных услуг в сфере открытого банкинга. Нововведения касаются AISP и PISP и вступают в силу с августа 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Открытый банкинг в Украине

Национальный банк Украины утвердил порядок страхования ответственности поставщиков нефинансовых платежных услуг перед пользователями и банками, обслуживающими счета.

В частности, установлены требования к страхованию провайдеров информации о счетах (AISP) и провайдеров инициирования платежей (PISP), которые смогут проходить авторизацию с 1 августа 2025 года в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах".

Документ регламентирует особенности заключения договоров страхования в зависимости от вида оказанных услуг, срока действия страхового покрытия, перечень страховых случаев, расширенный период предоставления требований и условия выплат.

Также введены положения Директивы (ЕС) 2015/2366 (PSD2) по определению минимальной страховой суммы по договору страхования. Эти нормы начнут действовать с 1 января 2027 года.

В связи с отсутствием надлежащей практики страхования таких рисков в Украине предусмотрен переходный период. Так, с августа 2025 минимальная страховая сумма будет составлять 30 тыс. рублей. евро для одного вида услуг и 50 тыс. евро – для двоих. Постепенное повышение стандартов ЕС запланировано к 2027 году. Также разрешается применение франшизы в условиях страхового договора.

Соответствующие положения утверждены постановлением правления НБУ №71 от 2 июля 2025 года и вступают в силу 1 августа 2025 года.

Что такое открытый банкинг

Открытый банкинг — это безопасный и структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг с помощью открытых API (application programming interface).

Его основное преимущество – возможность для пользователей самостоятельно выбирать удобный способ управления своими счетами, а для бизнеса – создавать партнерства, расширять функциональность продуктов и развивать новые финансовые решения.

В НБУ отмечают, что открытый банкинг в Украине окажет положительное влияние на финансовый рынок, стимулируя развитие финтеха, внедрение инноваций в платежной сфере, усиление конкуренции и повышение качества существующих и появление новых финансовых продуктов и услуг.

Замечания и предложения к проекту положения можно подавать до 8 июня 2025 включительно, используя установленную форму.

Открытый банкинг в Украине должен заработать с 1 августа 2025 года в соответствии с Законом "О платежных услугах".

Напомним, Кабмин одобрил пакет законопроектов, необходимых для выполнения Украиной требований ЕС по присоединению к европейской платежной системе SEPA (евроаналог SWIFT). Это позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий.