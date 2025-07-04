НБУ затвердив порядок страхування для учасників відкритого банкінгу

Національний банк України затвердив нові вимоги до страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг у сфері відкритого банкінгу. Нововведення стосуються AISP та PISP і набирають чинності з серпня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Відкритий банкінг в Україні

Національний банк України затвердив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг перед користувачами та банками, що обслуговують рахунки.

Зокрема, встановлено вимоги до страхування для провайдерів інформації про рахунки (AISP) та провайдерів ініціювання платежів (PISP), які зможуть проходити авторизацію з 1 серпня 2025 року відповідно до Закону України "Про платіжні послуги".

Документ регламентує особливості укладання договорів страхування залежно від виду наданих послуг, строки дії страхового покриття, перелік страхових випадків, розширений період подання вимог та умови виплат.

Також впроваджено положення Директиви (ЄС) 2015/2366 (PSD2) щодо визначення мінімальної страхової суми за договором страхування. Ці норми почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

У зв’язку з відсутністю належної практики страхування таких ризиків в Україні, передбачено перехідний період. Так, з серпня 2025 року мінімальна страхова сума становитиме 30 тис. євро для одного виду послуг і 50 тис. євро — для двох. Поступове підвищення до стандартів ЄС заплановано до 2027 року. Також дозволяється застосування франшизи в умовах страхового договору.

Відповідні положення затверджені постановою правління НБУ №71 від 2 липня 2025 року та набувають чинності з 1 серпня 2025 року.

Що таке відкритий банкінг

Відкритий банкінг — це безпечний і структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг за допомогою відкритих API (application programming interface).

Його основна перевага — можливість для користувачів самостійно обирати зручний спосіб управління своїми рахунками, а для бізнесу — створювати партнерства, розширювати функціональність продуктів і розвивати нові фінансові рішення.

В НБУ зазначають, що відкритий банкінг в Україні позитивно вплине на фінансовий ринок, стимулюючи розвиток фінтеху, впровадження інновацій у платіжній сфері, посилення конкуренції та підвищення якості існуючих і появу нових фінансових продуктів і послуг.

Зауваження та пропозиції до проєкту положення можна надавати до 8 червня 2025 року включно, використовуючи встановлену форму.

Відкритий банкінг в Україні має запрацювати з 1 серпня 2025 року відповідно до Закону "Про платіжні послуги".

Нагадаємо, Кабмін схвалив пакет законопроєктів, необхідних для виконання Україною вимог ЄС щодо приєднання до європейської платіжної системи SEPA (євроаналог SWIFT). Це дасть змогу громадянам і бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 країнами-учасницями швидко та без додаткових комісій.