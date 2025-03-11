Не Украина. Стало известно, кто причастен к кибератаке на соцсеть X Маска

10 марта пользователи социальной сети X столкнулись со сбоями в работе. Владелец и миллиардер Илон Маск заявил о масштабной кибератаке и якобы причастности Украины к ней. Но ответственность за сбой взяла на себя группа хакеров Dark Storm.

Маск обвиняет Украину в причастности к кибератаке на его соцсети X

Илон Маск заявил о якобы причастности Украины к кибератаке на его соцсети X в понедельник.

"Была массированная кибератака, пытавшаяся вывести из строя платформу с IP-адресов, происходящих из Украины", – заявил он в комментарии каналу FoxBusiness.

В то же время он подчеркнул, что еще не уверен до состоявшегося конца.

Причастны пропалестинские хакеры

Ответственность за DDoS-атаку на платформу X взяла на себя пропалестинская хакерская группа Dark Storm Team, недавно атаковавшая аэропорт Лос-Анджелеса и министерство обороны ОАЭ, пишет Newsweek.

Группа поделилась скриншотом страницы статуса соединения в реальном времени, на которой отображаются неудачные попытки соединения пользователей Х из разных мест по всему миру.

Dark Storm Team была основана в 2023 году, известна своими передовыми стратегиями кибервойны и успешными взломами систем высокого уровня безопасности.

Группа имеет пропалестинскую позицию и недавно пообещала осуществить серию кибератак на правительственные веб-сайты стран НАТО, Израиля и других поддерживающих Израиль стран.

Сетевой криптофутурист Эд Крассенстайн заявил, что сообщил Маска о причастности к кибератакам хакеров из Dark Storm Team.

"Илон Маск, похоже, обвиняет людей в Украине в сегодняшней DDOS-атаке X. Dark Storm буквально сказали мне, что это они сделали. Они не в Украине", — подчеркнул Крассенстайн.

Кибератака на Х

По данным онлайн-системы мониторинга сбоев Downdetector и Reuters, о проблемах в работе соцсети сообщали по всему миру. В том числе в США более 26 тыс. пользователей жаловались на сбои, в Великобритании – более 10 тыс. людей.

Заметим, что проблемы в работе Х тоже наблюдались на территории Украины. Пользователям не удалось получить доступ к платформе через сайт и приложение.