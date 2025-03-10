В работе соцсети Х произошел сбой: на что жалуются пользователи

В работе соцсети X (ранее Twitter), принадлежащей миллиардеру Илону Маску, 10 марта 2025 года произошел сбой. В частности, проблемы есть и в украинских пользователей. В настоящее время сайт и приложение доступны, однако лента не обновляется.

Об свидетельствуют данные сервиса Downdetector .

По информации сервиса, сегодня пик сбоя пришелся на 12 час.

Больше всего проблем было зафиксировано в работе:

веб-сайта — 49%;

приложения – 33%;

подключение к серверу – 18%.

В комментариях пользователи также сообщали о том, что недоступна функция публикации , прослушивание музыки и думскроллинг (прокрутка ленты) .

Обновлено. По состоянию на 13.25 жалоб почти нет. Сообщений от самой сети или Илона Маска о причинах сбоя пока не было.

Что известно о соцсети Х?

X (ранее Twitter ) — социальная сеть, являющаяся сетью микроблогов и предоставляющая возможность пользователям отправлять короткие текстовые сообщения (до 280 символов, к 2017 году — до 140 символов), используя SMS , службы мгновенных сообщений и посторонние программы-клиенты. Была создана Джеком Дорси в 2006 году . Миллиардер Илон Маск приобрел Twitter 29 октября 2022 года, а в июле 2023 года принял решение переименовать ее в X . Официально название соцсети было изменено в мае прошлого года. Стоимость бывшего Twitter по состоянию на 2024 год снизилась от первоначальной цены в $44 млрд, достигнув примерно $9,4 млрд.