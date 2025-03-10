У роботі соцмережі Х стався збій: на що скаржаться користувачі

У роботі соцмережі X (раніше Twitter), яка належить мільярдеру Ілону Маску, 10 березня 2025 року стався збій. Зокрема, проблеми є і в українських користувачів. Наразі сайт та застосунок доступні, проте стрічка не оновлюється.

Про свідчать дані сервісу Downdetector.

За інформацією сервісу сьогодні пік збою прийшовся на 12 годину.

Найбільше проблем було зафіксовано у роботі:

веб-сайту — 49%;

додатку — 33%;

підключення до серверу — 18%.

У коментарях користувачі також повідомляли про те, що недоступна функція публікації, прослуховування музики та думскролінг (прокручування стрічки).

Оновлено. Станом на 13:25 скарг майже немає. Повідомлень від самої мережі чи Ілона Маска щодо причин збою, поки не було.

Що відомо про соцмережу Х?

X (раніше Twitter) — соціальна мережа, яка є мережею мікроблогів та надає можливість користувачам надсилати короткі текстові повідомлення (до 280 символів, до 2017 року — до 140 символів), використовуючи SMS, служби миттєвих повідомлень і сторонні програми-клієнти. Була створена Джеком Дорсі у 2006 році. Мільярдер Ілон Маск придбав Twitter 29 жовтня 2022 року, а у липні 2023 року прийняв рішення перейменувати її в X. Офіційно назва соцмережі була змінена у травні минулого року. Вартість колишнього Twitter станом на 2024 рік знизилася від первісної ціни $44 млрд, досягнувши приблизно $9,4 млрд.